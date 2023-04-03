Хадід в індійському костюмі, Крус у відвертій сукні: фото зірок зі світського заходу в Мумбаї

Голлівудська акторка Зендея

У Мумбаї відбулося урочисте відкриття культурного центру Ніти Мукеш Амбані — дружини Мукеша Амбані, одного з найбагатших людей у світі. В Індії сім'я Амбані вважається найзаможнішою. Світський захід відвідали й голлівудські знаменитості.

Новини.LIVE покаже фото з вечірки та розкаже подробиці.

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Створення власного культурного центру — давня мрія Ніти. Проєкт націлений на збереження та просування індійської культури. Майданчик складається із чотирьох залів, включаючи театр Grand Theatre на дві тисячі глядачів — аналог голлівудського Dolby Theatre, в якому щороку проходить церемонія нагородження кінопремії "Оскар".

На відкритті зібралися найяскравіші зірки Боллівуду та міжнародні знаменитості — Зендая з бойфрендом Томом Голландом, Пенелопа Крус, Джіджі Хадід, Карлі Клос, Пріянка Чопра з чоловіком Ніком Джонасом, Айшварія Рай, Салман Кхан, Шах Рукх Кхан. Відвідав подію і зірковий стиліст Лоу Роуч, який нещодавно шокував громадськість заявою про звільнення з індустрії моди.

Пенелопа Крус

Зендея

Том Голланд

Особливу увагу привернула супермодель Джіджі Хадід. На створення одного з її образів авторства індійського дизайнера Рахула Мішра пішло 2400 годин ручної праці.

Святкування тривало два дні. Гостей розважали вечірками та яскравими шоу з індійськими піснями та танцями

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що королева-консорт Камілла у тіарі та намисті Єлизавети II підкорила німців на офіційному прийомі. Також ми ми писали, що другу частину фільму "Дюна" не покажуть на кінофестивалі у Венеції.

Фото: Reuters