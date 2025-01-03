Что изменилось в супружеской жизни Владимира и Елены Зеленских в 2024 году

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Первая леди Елена Зеленская рассказала, как изменилась ее супружеская жизнь с Владимиром Зеленским. Она призналась, что этот год был сложным, но принес и положительные изменения.

Об этом супруга президента высказалась в интервью телемарафону "Єдині новини".

Читайте также:

Супруги Зеленских стали больше заниматься спортом в 2024 году

Первая леди рассказала, что она уже третий год проводит совсем мало времени с мужем и детьми вместе. Однако от этого общие моменты стали ценнее. В то же время за прошлый год Елена и Владимир Зеленские уделили внимание своему здоровью и физическому состоянию.

"Мы стали амбасадорами здоровой жизни. Потому что сложно выживать в таком марафоне, если вообще не поддерживать себя. Не иметь "отдушины". Это спорт, физкультура. Мы стали больше уделять этому внимание. Чтобы добежать до конца марафона, нужно больше тренироваться", — с улыбкой рассказала первая леди.

Впрочем, украинский президент пошутил, что с расписанием питания все не так хорошо. Мол, это уже не первоочередное, ест иногда и ночью.

Напомним, какие броши обожает Елена Зеленская. Также мы рассказывали, какие книги сейчас читает первая леди и почему они достойны внимания каждого украинца.