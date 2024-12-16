Олена Зеленська. Фото: x.com/ZelenskaUA

Українська літературознавиця Богдана Романцова пригадала, які книжки перша леді придбала на "Книжковому Арсеналі". Олена Зеленська надала перевагу історичному нонфікшну та фантастичному роману.

Деталі стали відомі з інтервʼю Еммі Антонюк.

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Перша леді обрала на "Книжковому Арсеналі" — Вікторія Амеліна "Дім для Дома", Валерій Пузік "Мисливці за щастям" і Олександр Ірванець "Ізмарагд княгині Несвіцької".

"Олена Зеленська купила цього року на "Книжковому Арсеналі", це публічна інформація… Вона взяла книжку Вікторії Амеліної, вона взяла книжку Пузіка. Вона взяла багато якісного нонфікшну про нашу історію. Вона взяла Ірванця хорошу книжку…. У них тепер є стратегія. Вони про це думають. Тепер це важливо. Це один з інструментів позиціювання тебе. Тобто тебе розуміють і бачать за тим, який набір книжок ти купуєш", — вважає літературознавиця.

Олена Зеленська читає українських авторів. Фото: x.com/ZelenskaUA

Книжка Вікторії Амеліної "Дім для Дома" — це роман про історію однієї радянської родини: старого полковника, кількох поколінь жінок і пуделя Домініка. В анотації до твору йдеться: "І пес, і люди почуваються ніяково у невеличкій львівській квартирі, де жив раніше... Яка різниця хто? Камені не розкажуть. Або розкажуть — якщо маєш собаче чуття. Та хіба є історії, які допоможуть — полковнику зі сходу України чи хоча б його псові — нарешті відчути себе вдома у Львові 90-х?"

Авторка загинула 1 липня 2023 року внаслідок поранення, отриманого 27-го червня під час ракетного обстрілу Росією Краматорська.

Книга "Дім для Дома". Фото: Видавництво Старого Лева

Валерій Пузік "Мисливці за щастям. Якщо треба буде помирати, я тебе розбуджу" — збірка щемких оповідань про життя на фронті та на деокупованих територіях, з яких, попри звільнення, війна нікуди не пішла. Твір описують, як "лаконічні історії про військових і цивільних, про те, як довіряти своє життя побратимам і незнайомцям, про звичайні буденні радості: можливість малювати, обіймати кошеня, не боятися тиші".

23 травня 2024 року російські ракети влучили в друкарню "Фактор-Друк" і знищили перший тираж книги Валерія Пузіка "Мисливці за щастям. Якщо треба буде помирати, я тебе розбуджу".

"Мисливці за щастям. Якщо треба буде помирати, я тебе розбуджу". Фото: Львівська пошта

Олександр Ірванець "Ізмарагд княгині Несвіцької" — це український химерний фантастичний роман, сповнений незвичайних пригод із дуже вільним трактуванням історичних подій. В історії беруть участь живі й мертві персонажі — українці, німці, поляки, французи, росіяни. А ще зомбі і Тибурцій з трьома потерчатами. Такий собі інтернаціонал, частина якого воює на стороні добра, а частина — на боці зла.

"Ізмарагд княгині Несвіцької". Фото: Суспільне

Нагадаємо, перша леді Олена Зеленська знялась для нідерландського журналу. Також дружина президента вразила костюмом трендового кольору бургунді.