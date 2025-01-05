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Зеленская призналась, с какими первыми леди дружит

5 января 2025 00:07
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
С какими первыми леди дружит Елена Зеленская - видео
Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: instagram/olenazelenska_official
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Первая леди Елена Зеленская рассказала, какое значение в украинской политике играет Саммит первых леди и джентльменов. Президент Владимир Зеленский поделился деталями, в каких отношений его жена с избранницами руководителей стран.

Об этом они высказались в интервью телемарафону "Єдині новини".

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в начале полномасштабного вторжения деятельность его жены очень улучшила положение страны на международной арене. В частности, вспомнил выступление Елены Зеленской в конгрессе США.

"Я хочу сказать насколько это уже помогло. Это я имею в виду работу Елены и ее отношения с другими первыми леди. Началась война и нам очень нужна была именно такая мягкая сила. И выступление в конгрессе США имело большое влияние на будущую помощь. Я понимаю, что первые леди обычно о таком не говорят. Не говорят о потребности в оружии, но это сработало. Это сработало не только в США, это сработало в Британии. Это сработало с нашими балтийскими друзьями", — рассказал президент.

Также глава Украины признался, с какими первыми леди у его жены самые лучшие отношения.

"Наши отношения с Францией, наши отношения с США. Вот с Джилл Байден у Елены были прекрасные отношения и есть. Брижит Макрон — прекрасные отношения. Это очень добавляет Украине", — подчеркнул Зеленский.

Елена Зеленская и Джилл Байден
Елена Зеленская и Джилл Байден. Фото: instagram/olenazelenska_official

Елена Зеленская объяснила, что мягкая дипломатия достаточно эффективно работает в моменты критического обострения.

"Это иногда снимает тот градус напряжения, который есть. Совместными проектами и инициативами мы можем показывать, что мы партнеры. Что это партнерство взаимное, что эта дружба взаимная. У нас с обеих сторон есть люди, которые пользуются этими проектами и конечно это добавляет. Саммит первых леди и джентльменов добавляет Украине суб'єктности именно как soft power. Мы меняем роль первых леди — уже не "дипломатическое приложение", "+1 в официальных приглашениях". Мы можем многое и делаем это", — заявила первая леди.

Елена Зеленская и Брижит Макрон
Елена Зеленская и Брижит Макрон. Фото: instagram/olenazelenska_official

Также Зеленская ответила в каких отношениях она с женой американского президента Меланией Трамп.

"Мы с ней знакомы еще с 2019 года. Была встреча. У нас нормальные отношения. Новых контактов еще не было, но я думаю что что-то запланируем. Будем приглашать на саммит. Посмотрим, как это будет", — сказала жена украинского президента.

Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Мелания Трамп и Елена Зеленская
Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мелания Трамп и Елена Зеленская на встрече в 2019. Фото: instagram/olenazelenska_official

Напомним, Елена Зеленская призналась, что изменилось в ее браке с Владимиром Зеленским за прошлый год. Также мы рассказывали о самых эффектных аксессуарах первой леди.

Владимир Зеленский Джо Байден Эммануэль Макрон Елена Зеленская президент Мелания Трамп

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00:15 Билецкий назвал количество СОЧ в Третьей штурмовой

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