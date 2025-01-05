З якими першими леді товаришує Олена Зеленська — відео

Перша леді України Олена Зеленська. Фото: instagram/olenazelenska_official

Перша леді Олена Зеленська розповіла, яке значення в українській політиці відіграє Саміт перших леді та джентльменів. Президент Володимир Зеленський поділився деталями, у яких стосунків його дружина з обраницями очільників країн.

Про це вони висловились в інтерв'ю телемарафону "Єдині новини".

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Президент України Володимир Зеленський розповів, що на початку повномасштабного вторгнення діяльність його дружини дуже покращила становище країни на міжнародній арені. Зокрема, пригадав виступ Олени Зеленської в конгресі США.

"Я хочу сказати наскільки це вже допомогло. Це я маю на увазі роботу Олени і її відносини з іншими першими леді. Почалась війна і нам дуже потрібна була саме така м'яка сила. І виступ у конгресі США мав великий вплив на майбутню допомогу. Я розумію, що перші леді зазвичай про таке не кажуть. Не кажуть про потребу в зброї, але це спрацювало. Це спрацювало не лише в США, це спрацювало в Британії. Це спрацювало з нашими балтійськими друзями", — розповів президент.

Також глава України зізнався, з якими першими леді в його дружини найкращі стосунки.

"Наші відносини з Францією, наші відносини з США. От з Джилл Байден в Олени були прекрасні відносини і є. Бріжит Макрон — прекрасні відносини. Це дуже додає Україні", — підкреслив Зеленський.

Олена Зеленська і Джилл Байден. Фото: instagram/olenazelenska_official

Олена Зеленська пояснила, що м'яка дипломатія досить ефективно працює у моменти критичного загострення.

"Це іноді знімає той градус напруги, що є. Спільними проєктами і ініціативами ми можемо показувати, що ми партнери. Що це партнерство взаємне, що ця дружба взаємна. У нас з обох сторін є люди, які користуються цими проєктами і звісно це додає. Саміт перших леді і джентльменів додає Україні суб'єктності саме, як soft power. Ми змінюємо роль перших леді — вже не "дипломатичний додаток", "+1 в офіційних запрошеннях". Ми можемо багато і робимо це", — заявила перша леді.

Олена Зеленська і Бріжит Макрон. Фото: instagram/olenazelenska_official

Також Зеленська відповіла у яких стосунках вона з дружиною американського президента Меланією Трамп.

"Ми з нею знайомі ще з 2019 року. Була зустріч. У нас нормальні стосунки. Нових контактів ще не було, але я думаю що щось заплануємо. Будемо запрошувати на саміт. Подивимось, як це буде", — сказала дружина українського президента.

Володимир Зеленський, Дональд Трамп, Меланія Трамп і Олена Зеленська на зустрічі у 2019. Фото: instagram/olenazelenska_official

Нагадаємо, Олена Зеленська зізналась, що змінилось у її шлюбі з Володимиром Зеленським за минулий рік. Також ми розповідали про найбільш ефектні аксесуари першої леді.