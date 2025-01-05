Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Зеленська зізналась, з якими першими леді товаришує arrow

Зеленська зізналась, з якими першими леді товаришує

5 січня 2025 00:07
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
З якими першими леді товаришує Олена Зеленська — відео
Перша леді України Олена Зеленська. Фото: instagram/olenazelenska_official
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Перша леді Олена Зеленська розповіла, яке значення в українській політиці відіграє Саміт перших леді та джентльменів. Президент Володимир Зеленський поділився деталями, у яких стосунків його дружина з обраницями очільників країн. 

Про це вони висловились в інтерв'ю телемарафону "Єдині новини".

Читайте також:

Зеленська у гарних стосунках з Джилл Байден та Бріжит Макрон

Президент України Володимир Зеленський розповів, що на початку повномасштабного вторгнення діяльність його дружини дуже покращила становище країни на міжнародній арені. Зокрема, пригадав виступ Олени Зеленської в конгресі США. 

"Я хочу сказати наскільки це вже допомогло. Це я маю на увазі роботу Олени і її відносини з іншими першими леді. Почалась війна і нам дуже потрібна була саме така м'яка сила. І виступ у конгресі США мав великий вплив на майбутню допомогу. Я розумію, що перші леді зазвичай про таке не кажуть. Не кажуть про потребу в зброї, але це спрацювало. Це спрацювало не лише в США, це спрацювало в Британії. Це спрацювало з нашими балтійськими друзями", — розповів президент.

Також глава України зізнався, з якими першими леді в його дружини найкращі стосунки. 

"Наші відносини з Францією, наші відносини з США. От з Джилл Байден в Олени були прекрасні відносини і є. Бріжит Макрон — прекрасні відносини. Це дуже додає Україні", — підкреслив Зеленський. 

Олена Зеленська і Джилл Байден
Олена Зеленська і Джилл Байден. Фото: instagram/olenazelenska_official

Олена Зеленська пояснила, що м'яка дипломатія досить ефективно працює у моменти критичного загострення. 

"Це іноді знімає той градус напруги, що є. Спільними проєктами і ініціативами ми можемо показувати, що ми партнери. Що це партнерство взаємне, що ця дружба взаємна. У нас з обох сторін є люди, які користуються цими проєктами і звісно це додає. Саміт перших леді і джентльменів додає Україні суб'єктності саме, як soft power. Ми змінюємо роль перших леді — вже не "дипломатичний додаток", "+1 в офіційних запрошеннях". Ми можемо багато і робимо це", — заявила перша леді. 

Олена Зеленська і Бріжит Макрон
Олена Зеленська і Бріжит Макрон. Фото: instagram/olenazelenska_official

Також Зеленська відповіла у яких стосунках вона з дружиною американського президента Меланією Трамп. 

"Ми з нею знайомі ще з 2019 року. Була зустріч. У нас нормальні стосунки. Нових контактів ще не було, але я думаю що щось заплануємо. Будемо запрошувати на саміт. Подивимось, як це буде", — сказала дружина українського президента.

Дональд Трамп, Володимир Зеленський, Меланія Трамп і Олена Зеленська
Володимир Зеленський, Дональд Трамп, Меланія Трамп і Олена Зеленська на зустрічі у 2019. Фото: instagram/olenazelenska_official

Нагадаємо, Олена Зеленська зізналась, що змінилось у її шлюбі з Володимиром Зеленським за минулий рік. Також ми розповідали про найбільш ефектні аксесуари першої леді.

Володимир Зеленський Джо Байден Емманюель Макрон Олена Зеленська президент Меланія Трамп

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 Зрадник керував бойовиками РФ під Херсоном — що вирішив суд

01:30 Для кого змінилися правила виїзду за кордон — відповідь ДПСУ

01:01 Пожежа у психоневрологічному інтернаті на Харківщині

00:50 РФ атакувала Чернігівщину КАБами — є поранені та пошкодження

00:30 Різні ТЦК вказані у різних ВОД — куди звертатися

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

00:23 Морози до -13 °C — яка погода буде у Львові сьогодні

00:15 Білецький назвав кількість СЗЧ у Третій штурмовій

4 січня 2025

23:58 МОЗ затвердить нові протоколи щодо лікування бойових травм

23:55 У Полтаві було чути вибух

23:55 В Україні можуть продовжити термін повернення до служби після СЗЧ

01:32 Зрадник керував бойовиками РФ під Херсоном — що вирішив суд

01:30 Для кого змінилися правила виїзду за кордон — відповідь ДПСУ

01:01 Пожежа у психоневрологічному інтернаті на Харківщині

00:50 РФ атакувала Чернігівщину КАБами — є поранені та пошкодження

00:30 Різні ТЦК вказані у різних ВОД — куди звертатися

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

00:23 Морози до -13 °C — яка погода буде у Львові сьогодні

00:15 Білецький назвав кількість СЗЧ у Третій штурмовій

4 січня 2025

23:58 МОЗ затвердить нові протоколи щодо лікування бойових травм

23:55 У Полтаві було чути вибух

23:55 В Україні можуть продовжити термін повернення до служби після СЗЧ

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

Text

21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

Text

18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

Text

13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

Text

11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

Text

11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

Text

09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла