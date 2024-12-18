Владимир Зеленский ответил, выйдет ли на сцену после победы

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: скриншот YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский впервые за время войны заговорил о карьере комика. Глава государства признался, мечтает ли он вернуться на сцену после победы.

Об этом он рассказал в интервью Le Parisien.

Читайте также:

Зеленский о карьере комика

Ответ Владимира Зеленского. Фото: скриншот Telegram

Журналисты поинтересовались у главы государства, сможет ли он, несмотря на то, что пережил за эти почти три года войны, снова выйти на сцену и развлекать людей. Зеленский признался, что не исключает такой вариант, и улыбнулся.

"Сложно ответить, честно, не знаю. Я думаю, что это зависит в целом от того, какой человек внутри, и я не знаю, потому что эта война влияет на всех нас. Если я не потеряю того, что было внутри, то кто его знает, может быть", — заявил президент.

Напомним, мы ранее писали, что Владимир Зеленский пообщался с послами фандрейзинговой платформы United24 и призвал их привлечь внимание Конгресса к войне на Украине. А также мы рассказывали о том, какие книги читает супруга президента Елена Зеленская.