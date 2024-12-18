Владимир Зеленский ответил, выйдет ли на сцену после победы

Зеленский признался, мечтает ли вернуться на сцену после победы
Президент Украины Владимир Зеленский впервые за время войны заговорил о карьере комика. Глава государства признался, мечтает ли он вернуться на сцену после победы.
Об этом он рассказал в интервью Le Parisien.
Зеленский о карьере комика
Журналисты поинтересовались у главы государства, сможет ли он, несмотря на то, что пережил за эти почти три года войны, снова выйти на сцену и развлекать людей. Зеленский признался, что не исключает такой вариант, и улыбнулся.
"Сложно ответить, честно, не знаю. Я думаю, что это зависит в целом от того, какой человек внутри, и я не знаю, потому что эта война влияет на всех нас. Если я не потеряю того, что было внутри, то кто его знает, может быть", — заявил президент.
Напомним, мы ранее писали, что Владимир Зеленский пообщался с послами фандрейзинговой платформы United24 и призвал их привлечь внимание Конгресса к войне на Украине. А также мы рассказывали о том, какие книги читает супруга президента Елена Зеленская.
Читайте Новини.LIVE!