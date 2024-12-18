Володимир Зеленський відповів, чи вийде на сцену після перемоги

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот YouTube

Президент України Володимир Зеленський вперше за час війни заговорив про кар'єру коміка. Голова держави зізнався, чи мріє він повернутися на сцену після перемоги.

Про це він розповів в інтерв'ю Le Parisien.

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Відповідь Володимира Зеленського. Фото: скриншот Telegram

Журналісти поцікавились в глави держави, чи зможе він попри те, що пережив за ці майже три роки війни, знову вийти на сцену та розважати людей. Зеленський зізнався, що не виключає такий варіант, і посміхнувся.

"Складно відповісти, чесно, не знаю. Я думаю, що це залежить загалом від того, яка людина всередині, і я не знаю, бо ця війна впливає на всіх нас. Якщо я не втрачу того, що було всередині, то хто його знає, може бути", — заявив президент.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Володимир Зеленський поспілкувався з амбасадорами фандрейзингової платформи United24 та закликав їх привернути увагу Конгресу до війни в України. А також ми розповідали про те, які книжки читає дружина президента Олена Зеленська.