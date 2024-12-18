Володимир Зеленський відповів, чи вийде на сцену після перемоги

Зеленський зізнався, чи мріє повернутися на сцену після перемоги
Президент України Володимир Зеленський вперше за час війни заговорив про кар'єру коміка. Голова держави зізнався, чи мріє він повернутися на сцену після перемоги.
Про це він розповів в інтерв'ю Le Parisien.
Зеленський про кар'єру коміка
Журналісти поцікавились в глави держави, чи зможе він попри те, що пережив за ці майже три роки війни, знову вийти на сцену та розважати людей. Зеленський зізнався, що не виключає такий варіант, і посміхнувся.
"Складно відповісти, чесно, не знаю. Я думаю, що це залежить загалом від того, яка людина всередині, і я не знаю, бо ця війна впливає на всіх нас. Якщо я не втрачу того, що було всередині, то хто його знає, може бути", — заявив президент.
Нагадаємо, ми раніше писали, що Володимир Зеленський поспілкувався з амбасадорами фандрейзингової платформи United24 та закликав їх привернути увагу Конгресу до війни в України. А також ми розповідали про те, які книжки читає дружина президента Олена Зеленська.
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