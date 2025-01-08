Тома Холланд и Зендея сделали татуировку с инициалами друг друга

Голливудские актеры Том Холланд и Зендея. фото: instagram.com/zendaya._.and._.tom/

Известные голливудские актеры Том Холланд и Зендея сделали символические татуировки накануне помолвки, в ноябре 2024 года. Влюбленные сделали инициалы имени друг друга.

Об этом сообщает TMZ.

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Татуировки Тома Холланда и Зендеи

Как отмечают инсайдеры, пара посетила Бостонский тату-салон в штате Массачусетс 27 ноября — за день до Дня благодарения. Они вдвоем сделали себе сдержанные татуировки.

Поклонники заметили крошечную татуировку в виде буквы "t" чуть ниже подмышки Зендеи на церемонии вручения "Золотого глобуса" 2025 года. Как отмечают источники, Том Холланд набил себе букву "z" на груди.

Зендея сделала татуировку. Фото: FilmMagic

Как сообщается, паре предоставили скидку с обычной минимальной цены магазина в 150 долларов, вместо этого с них взяли по 100 долларов за каждую татуировку.

Пара, которая встречается с 2021 года, вызвала слухи о помолвке, когда Зендея прибыла на церемонию вручения "Золотого глобуса" с роскошным кольцом с бриллиантом в 5 карат на безымянном пальце левой руки.

Издание Page Six подтвердило их помолвку. Поговаривают, что Холланд "сделал предложение между Рождеством и Новым годом". Предложение состоялось в "очень интимной обстановке" между ними и стало полной неожиданностью для Зендеи.

Напомним, Зендея снялась в стильной фотосессии. А также эксперт по языку тела рассказал о том, кто в отношениях актеров является главным.