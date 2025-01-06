Зендея натякнула на заручини з Томом Голландом - фото

Зендея. Фото: Reuters

Американська акторка Зендея спровокувала чутки про таємні заручини із зіркою фільму "Людина-павук" Томом Голландом. Знаменитість засвітила коштовну каблучку на тому самому пальці на "Золотому глобусі".

Про це пише Page Six.

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Акторка привернула увагу на червоній доріжці кінопремії не лише вишуканим образом від Louis Vuitton, а й каблучкою з чималим камінцем на безіменному пальці.

28-річна зірка серіалу "Ейфорія" позувала перед фотокамерами, демонструючи розкішну прикрасу.

Акторка Зендея. Фото: Reuters

Мережа одразу "вибухнула" коментарями про можливі заручини акторки та Тома Голланда. Фани припустили, що 28-річний актор наважився покликати заміж свою кохану. Щоправда, поки що ані Зендея, ані Том не коментували ці чутки.

Нагадаємо, зіркова пара познайомилася на знімальному майданчику фільму "Людина-павук: Повернення додому" 2017 року, в якому вони зіграли закоханих. Згодом, стосунки пари перейшли за межі кіно. 2021 року Зендея та Том підтвердили свій роман.

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