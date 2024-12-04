Сергей Жадан возмутился вопросом о Кристине Соловий — видео

Сергей Жадан. Фото: instagram.com/serhiy_zhadan

Поэт и музыкант Сергей Жадан резко отреагировал на вопрос о своей бывшей девушке, певице Кристине Соловий. Лидер группы "Жадан и Собаки" не хочет обсуждать личную жизнь.

Об этом он заявил во время интервью на YouTube-канале "Бомбардир".

Читайте также:

Сергей Жадан избегает вопросов о Кристине Соловий

Во время разговора журналисты задали поэту вопрос о его романе с младшей на 19 лет певицей. Однако Жадан довольно негативно отреагировал на обсуждение этой темы.

Артист подчеркнул, что не хотел бы, чтобы выносить на показ свою личную жизнь и рассказывать что-нибудь о близких ему людях.

"Прекратите, давайте об этом не будем говорить. Давайте о чем-то другом поговорим. Я не хочу, я не говорю о своей личной жизни. Тем более о личной жизни близких мне людей. В интернете обо мне пишут очень много глупостей и лжи", — ответил Жадан.

Сергей Жадан и Кристина Соловий. Фото: скриншот

Напомним, Жадан и Соловой закрутили роман еще в 2022 году, тогда еще поэт был официально женат на Ирине Кунницыной. Несколько месяцев пара была вместе, однако потом разорвала отношения. Как рассказывала Кристина, причиной расставания стала ее влюбленность в другого мужчину. Пока бывшие влюбленные не общаются и стараются не обсуждать свои отношения.

Ранее Сергей Жадан заговорил о своем участии в шоу "Холостяк".

Также мы писали, что поэт встретился и Линой Костенко и показал, как выглядит она сейчас.