Сергій Жадан обурився запитанням про Христину Соловій — відео

Сергій Жадан. Фото: instagram.com/serhiy_zhadan

Поет та музикант Сергій Жадан різко відреагував на запитання про свою колишню дівчину, співачку Христину Соловій. Лідер гурту "Жадан і Собаки" не хоче обговорювати особисте життя.

Про це він заявив під час інтерв'ю на YouTube-каналі "Бомбардир".

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Під час розмови журналісти поставили поету запитання щодо його роману із молодшою на 19 років співачкою. Однак Жадан доволі негативно відреагував на обговорення цієї теми.

Артист наголосив, що не хотів би, аби виносити на показ своє особисте життя та розповідати щось про близьких йому людей.

"Припиніть, давайте про це не будемо говорити. Давайте про щось інше поговоримо. Я не хочу, я не говорю про своє особисте життя. Тим більше про особисте життя близьких мені людей. В інтернеті про мене пишуть дуже багато дурниць і неправди", — відповів Жадан.

Сергій Жадан та Христина Соловій. Фото: скриншот

Нагадаємо, Жадан та Соловій закрутили роман ще 2022 року, тоді ще поет був офіційно одружений із Іриною Кунніциною. Декілька місяців пара була разом, однак потім розірвала стосунки. Як розповідала Христина, причиною розставання стала її закоханість в іншого чоловіка. Наразі колишні закохані не спілкуються та намагаються не обговорювати свої стосунки.

Раніше Сергій Жадан заговорив про свою участь в шоу "Холостяк".

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