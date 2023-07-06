"Ужасная ночь": реакция знаменитостей на ракетные обстрелы Львова

Спасатели и пострадавший во Львове. Фото: Reuters

В ночь на 6 июля Львов пережил самую большую с начала полномасштабной войны ракетную атаку на гражданскую инфраструктуру. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. На очередной террор оккупантов в своих соцсетях отреагировали представители украинского шоу-бизнеса.

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Леся Никитюк

За несколько часов до ракетных обстрелов шоувумен опубликовала сториз вечернего Львова. Леся успокоила подписчиков: выяснилось, она уехала в Хмельницкий накануне.

Скриншот: Instagram/lesia_nikituk

Настя Каменских

"Львов этой ночью. Город с вековой историей, невероятными архитектурными достопримечательностями, но оккупанты не пренебрегают ничем. Уже известно о 4 погибших и 9 раненых. Это еще одно страшное преступление, совершенное на нашей земле против человечности, света и морали", — написала певица и добавила видео разрушенного дома.

Оля Полякова

"Боже, утром опять страшные новости из Львова. Соболезнования всем погибшим. Господи, нет слов. Нет слов", — заявила певица, которая прилетела в Аликанте (Испания) на свой концерт.

Скриншот: Instagram/polyakovamusic

Дмитрий Монатик

Скриншот: Instagram/monatik_official

Наталья Могилевская

Скриншот: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Вера Брежнева (Киперман)

Скриншот: Instagram/ververa

Злата Огневич

Скриншот: Instagram/zlata.ognevich

Александра Зарицкая (KAZKA)

Скриншот: Instagram/kazka.band

Никита Алексеев (Alekseev)

Скриншот: Instagram/alekseev_officiel

Алан Бадоев

Скриншот: Instagram/alanbadoev

Напомним, ранее мы писали, что в результате ракетной атаки на Львов у певицы Христины Соловий выбило окна. Также мы рассказывали, что глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк объяснила, каким регионам Украины угрожают "Калибры".