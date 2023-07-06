"Жахлива ніч": реакція знаменитостей на ракетний обстріл Львова
В ніч проти 6 липня Львів пережив найбільшу з початку повномасштабної війни ракетну атаку на цивільну інфраструктуру. На жаль, є загиблі та постраждалі. На черговий терор окупантів у своїх соцмережах відреагували представники українського шоу-бізнесу.
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Леся Нікітюк
За декілька годин до ракетного обстрілу шоувумен опублікувала сторіз вечірнього Львова. Леся заспокоїла підписників: з’ясувалось, вона виїхала у Хмельницький напередодні.
Настя Каменських
"Львів цієї ночі. Місто з віковою історією, неймовірними архітектурними памʼятками, але окупанти не нехтують нічим. Вже відомо про 4 загиблих та 9 поранених. Це ще один страшний злочин, вчинений на нашій землі проти людяності, світла та моралі", — написала співачка та додала відео зруйнованого будинку.
Оля Полякова
"Боже, зранку знову страшні новини зі Львова. Співчуття всім загиблим. Господи, немає слів. Немає слів", — заявила співачка, яка прилетіла в Аліканте (Іспанія) на свій концерт.
Дмитро Монатік
Наталія Могилевська
Віра Брежнєва (Кіперман)
Злата Огнєвіч
Олександра Заріцька (KAZKA)
Микита Алєксєєв (Alekseev)
Алан Бадоєв
Нагадаємо, раніше ми писали, що внаслідок ракетної атаки на Львів в співачки Христини Соловій вибило вікна. Також ми розповідали, що очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк пояснила, яким регіонам України загрожують "Калібри".