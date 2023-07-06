"Жахлива ніч": реакція знаменитостей на ракетний обстріл Львова

Рятувальники та постраждалий у Львові. Фото: Reuters

В ніч проти 6 липня Львів пережив найбільшу з початку повномасштабної війни ракетну атаку на цивільну інфраструктуру. На жаль, є загиблі та постраждалі. На черговий терор окупантів у своїх соцмережах відреагували представники українського шоу-бізнесу.

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За декілька годин до ракетного обстрілу шоувумен опублікувала сторіз вечірнього Львова. Леся заспокоїла підписників: з’ясувалось, вона виїхала у Хмельницький напередодні.

Скриншот: Instagram/lesia_nikituk

Настя Каменських

"Львів цієї ночі. Місто з віковою історією, неймовірними архітектурними памʼятками, але окупанти не нехтують нічим. Вже відомо про 4 загиблих та 9 поранених. Це ще один страшний злочин, вчинений на нашій землі проти людяності, світла та моралі", — написала співачка та додала відео зруйнованого будинку.

Оля Полякова

"Боже, зранку знову страшні новини зі Львова. Співчуття всім загиблим. Господи, немає слів. Немає слів", — заявила співачка, яка прилетіла в Аліканте (Іспанія) на свій концерт.

Скриншот: Instagram/polyakovamusic

Дмитро Монатік

Скриншот: Instagram/monatik_official

Наталія Могилевська

Скриншот: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Віра Брежнєва (Кіперман)

Скриншот: Instagram/ververa

Злата Огнєвіч

Скриншот: Instagram/zlata.ognevich

Олександра Заріцька (KAZKA)

Скриншот: Instagram/kazka.band

Микита Алєксєєв (Alekseev)

Скриншот: Instagram/alekseev_officiel

Алан Бадоєв

Скриншот: Instagram/alanbadoev

Нагадаємо, раніше ми писали, що внаслідок ракетної атаки на Львів в співачки Христини Соловій вибило вікна. Також ми розповідали, що очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк пояснила, яким регіонам України загрожують "Калібри".