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Жена звезды "Квартала 95" Кошевого опубликовала видео с архивными кадрами первых дней войны

24 февраля 2023 19:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Жена звезды Квартала 95 Евгения Кошевого опубликовала видео с архивными семейными кадрами
Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой с женой Ксенией
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Миллионы украинцев вспоминают первый день полномасштабной войны и публикуют архивные фото и видео, снятые в первые часы вторжения российской армии. Трогательное видео смонтировала жена актера студии "Квартал 95" Евгения Кошевого, Ксения.

Его она опубликовала в своем Instagram.

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По словам Ксении, члены звездной семьи 38 суток ночевали в подвале и вместе с соседями помогали всем, кто в этом нуждался.

"Этот год показал, что чужие люди могут быть ближе родных. Человечность всегда побеждает. Когда мы вместе — мы не сломаны и не сломлены. Так было и будет всегда", — написала Ксения.

Евгений с женой и двумя дочками ночевали в машине и поддерживали друг друга. Как и миллионы украинцев, Ксения верит в ВСУ и победу. И уже готовит чемоданы в Ялту в Крыму, которая пока находится под оккупацией.

Напомним, ранее мы писали, что дочь звезды "Квартала 95" Елены Кравец, Мария, отметила 20-летие 24 февраля. Девушка родилась в день, который совсем не хочется праздновать. Мария хотела бы просто стереть его из памяти и забыть весь ужас.

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