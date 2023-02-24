Дружина зірки Кварталу 95 Євгена Кошового опублікувала відео з архівними сімейними кадрами

Дружина зірки "Кварталу 95" Кошового опублікувала відео з архівними кадрами перших днів війни
Мільйони українців згадують перший день повномасштабної війни та публікують архівні фото та відео, які були зняті в перші години вторгнення російської армії. Зворушливе відео змонтувала дружина актора студії "Квартал 95" Євгена Кошового, Ксенія.
Його вона опублікувала у своєму Instagram.
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За словами Ксенії, члени зіркової родини 38 діб ночували у підвалі і разом із сусідами допомагали всім, хто цього потребував.
"Цей рік показав, що чужі люди можуть бути ближче за рідних. Людяність завжди перемагає. Коли ми разом — ми не зламані і не зламні. Так було і буде завжди", — написала Ксенія.
Євген з дружиною та двома доньками ночували в автівці та підтримували одне одного. Як і мільйони українців, Ксенія вірить в ЗСУ та перемогу. І вже готує валізи до Ялти в Криму, яка поки що знаходиться під окупацією.
Нагадаємо, раніше ми писали, що донька зірки "Кварталу 95" Олени Кравець, Марія, відзначила 20-річчя 24 лютого. Дівчина народилася у день, який зовсім не хочеться святкувати. Марія хотіла б просто стерти його з пам’яті та забути весь той жах.