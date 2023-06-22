Никита Добрынин затронул тему возраста – ведущий дал украинцам ценный совет

Украинский ведущий Никита Добрынин в своем шоу. Фото: скриншот с YouTube

Украинский ведущий и главный герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин обратился к украинцам. Известный теле- и радиоведущий поднял тему возраста, из-за которого так сильно переживает большое количество людей, и рассказал, как можно это преодолеть.

Соответствующую публикацию Никита Добрынин разместил на своей странице в Instagram.

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Ведущий поднял тему возраста, за который многие переживают, и рассказал о том, как из-за этого переживают молодые люди и люди в возрасте.

"Молодые люди переживают, что в 20 у них все еще нет миллиона, девушки переживают, что до 30 нужно выйти замуж и родить. Иначе привет, стая кошек. Кто-то в 50 думает, что жизнь идет на убыль и уже поздно пробовать что-то новое. Есть такая штука, которую не обманешь. Это природа. В природе нет разделения по годам. Древние люди жили, вообще не осознавая, сколько им лет", — написал Никита Добрынин.

Теле- и радиоведущий Никита Добрынин на фотосессии в Киеве. Фото: instagram.com/p/CtQy3vdIvLc/

Ведущий рассказал, как можно перестать переживать за свой возраст и меньше обращать на него внимание. По словам Никиты Добрынина, нужно забыть о том, сколько лет человеку.

"И чтобы перестать переживать из-за своего возраста, нам нужно обратиться как раз к ней. Вспомните, что жизнь — одна сплошная линия. Нет молодости или старости, нет идеального возраста для чего-то. Забудьте, сколько вам лет. Это ни на что не влияет. Меньше смотрим на цифры и больше — на свою жизнь. Жизнь — одна сплошная линия, и только вы решаете, что, где и когда там будет. Вот так просто", — добавил ведущий.

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