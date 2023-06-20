Холостяк: Даша Квіткова розповіла, яке продовження матиме її історія з Микитою Добриніним

Даша Квіткова розповіла, яке продовження матиме її історія з Микитою Добриніним
Блогерка Даша Квіткова поділилася з прихильниками думками стосовно того, яке майбутнє чекає на неї з колишнім чоловіком. Головний пріоритет, за словами інфлюенсерки, це їхній спільний син.
Фото, на якому позує з паперами про розлучення, Даша запостила у своєму Instagram сторіз.
Вдячна за всі моменти
Даша Квіткова та її ведучий Микита Добринін були у шлюбі два роки. Тепер колишні чоловік з дружиною зберегають нейтральні стосунки.
"З сьогоднішнього дня наша історія має тільки одне продовження: батьківство найпрекраснішого хлопчика. Ну а я з сьогоднішнього дня офіційно розлучена. Я вдячна за всі моменти, якими б вони не були", — підписала світлину Квіткова.
В одному з наступних сторіз із сином Даша зізналася, що не спить багато ночей.
"Рекордсмен з безсоння — це я, не сплю вже який день. А він — моя розрада з ранку нормально відкрити очі та встати з ліжка", — поділилася блогерка.
Вже за кілька годин Квіткова виставила нову фотосесію у відвертому образі та похизувалась підкаченою фігурою.
Про те, що у родині блогерки та телеведучого не все ідеально, Даша вперше розповіла на початку цього року. За словами Даші, рішення розлучитися вони з Микитою прийняли разом. Причина розставання — "перенасиченість" одне одним та різний темп життя.
Микита Добринін та Даша Квіткова познайомилися під час проєкту "Холостяк-9", в якому перемогла дівчина. Пара зіграла весілля у 2020 році, а за рік в них народився син Лев.
Нагадаємо, блогерка Даша Квіткова показала, як стає кращою.
Раніше Квіткова показала щасливі фото із США.