Холостяк: Даша Квіткова розповіла, яке продовження матиме її історія з Микитою Добриніним

Микита Добринін та Даша Квіткова. Фото: instagram.com/nikitadobrynin/

Блогерка Даша Квіткова поділилася з прихильниками думками стосовно того, яке майбутнє чекає на неї з колишнім чоловіком. Головний пріоритет, за словами інфлюенсерки, це їхній спільний син.

Фото, на якому позує з паперами про розлучення, Даша запостила у своєму Instagram сторіз.

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Вдячна за всі моменти

Даша Квіткова та її ведучий Микита Добринін були у шлюбі два роки. Тепер колишні чоловік з дружиною зберегають нейтральні стосунки.

"З сьогоднішнього дня наша історія має тільки одне продовження: батьківство найпрекраснішого хлопчика. Ну а я з сьогоднішнього дня офіційно розлучена. Я вдячна за всі моменти, якими б вони не були", — підписала світлину Квіткова.

Даша Квіткова. Скріншот instagram.com/kvittkova/

В одному з наступних сторіз із сином Даша зізналася, що не спить багато ночей.

"Рекордсмен з безсоння — це я, не сплю вже який день. А він — моя розрада з ранку нормально відкрити очі та встати з ліжка", — поділилася блогерка.

Вже за кілька годин Квіткова виставила нову фотосесію у відвертому образі та похизувалась підкаченою фігурою.

Про те, що у родині блогерки та телеведучого не все ідеально, Даша вперше розповіла на початку цього року. За словами Даші, рішення розлучитися вони з Микитою прийняли разом. Причина розставання — "перенасиченість" одне одним та різний темп життя.

Микита Добринін та Даша Квіткова познайомилися під час проєкту "Холостяк-9", в якому перемогла дівчина. Пара зіграла весілля у 2020 році, а за рік в них народився син Лев.

Нагадаємо, блогерка Даша Квіткова показала, як стає кращою.

Раніше Квіткова показала щасливі фото із США.