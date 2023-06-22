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"Життя йде на спад": Микиту Добриніна раптово "накрила" депресія

22 червня 2023 11:41
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Микита Добринін порушив тему віку – ведучий дав українцям цінну пораду
Український ведучий Микита Добринін у своєму шоу. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Український ведучий та головний герой шоу "Холостяк-9" Микита Добринін звернувся до українців. Відомий теле- та радіоведучий порушив тему віку, через який так сильно переживає велика кількість людей, та розповів, як можна це подолати.

Відповідну публікацію Микита Добринін розмістив на своїй сторінці в Instagram.

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Ведучий порушив тему віку, за який багато хто переживає, та розповів про те, як через це переживають молоді люди та літні люди.

"Молоді люди переживають, що в 20 у них все ще немає мільйона, дівчата переживають, що до 30 потрібно вийти заміж і народити. Інакше привіт, зграя котів. Хтось в 50 думає, що життя йде на спад і вже пізно пробувати щось нове. Є така штука, яку не обдуриш. Це природа. В природі немає поділу за роками. Стародавні люди жили, взагалі не усвідомлюючи, скільки їм років", — написав Микита Добринін.

Никита Добрынин
Теле- та радіоведучий Микита Добринін на фотосесії в Києві. Фото: instagram.com/p/CtQy3vdIvLc/

Ведучий розповів, як можна перестати хвилюватися за свій вік та менше звертати на нього увагу. За словами Микити Добриніна, потрібно забути про те, скільки років людині.

"І щоб перестати переживати через свій вік, нам потрібно звернутися якраз до неї. Згадайте, що життя — одна суцільна лінія. Немає молодості чи старості, немає ідеального віку для чогось. Забудьте, скільки вам років. Це ні на що не впливає. Меньше дивимось на цифри і більше — на своє життя. Життя — одна суцільна лінія, і тільки ви вирішуєте, що, де і коли там буде. Ось так просто", — також додав ведучий.

Нагадаємо, ми писали про те, що український ведучий Микита Добринін розповів, як залишатися в ресурсі під час війни.

Раніше ми розповідали про те, що відомий ведучий Микита Добринін пояснив, як можна економити електроенергію.

Також ми повідомляли про те, що телеведучий Микита Добринін розповів, чому він покинув тероборону.

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