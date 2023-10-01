"Живем с мышами": Виталий Козловский показал свое спальное место на фронте

Виталий Козловский. Фото: скриншот

Исполнитель Виталий Козловский, который служит в четвёртом отряде оперативного действия Национальной гвардии Украины Рубеж поделился кадрами из передовой. Козловский показал, как выглядит его укромный уголок для сна в блиндаже и упомянул, что испытывает некоторые неудобства из-за аллергии.

Об этом Козловский сообщил в своем Instagram.

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"В общем, мы здесь живем вместе с маленькими мышами, которые бегают вокруг всю ночь. Забавно, но мой первоначальный образ жизни сильно отличается от того, что сложилось теперь. Такие вот обстоятельства. Теперь даже малейшие вещи кажутся замечательными. Почему? Потому что, к примеру, сегодня утро было удивительно тихим. Без взрывов, что здесь довольно редко. И прошедшая ночь была тихой. Что ждёт впереди — неизвестно, но мы сохраняем оптимизм", — указал Козловский.

При этом он отметил, что это видео изначально предназначалось для близких, но я решил поделиться им с вами, чтобы показать реальные условия нашей жизни. Чтобы напомнить о том, как важно не забывать и продолжать поддерживать тех, кого вы уважаете.

Реакция звезд на условия проживания Козловского

Реакции не заставили себя ждать, среди комментариев были слова поддержки от Оли Поляковой.

"Эти условия... это ужас! Держись! Благодарим тебя", — отметила артистка.

"Виталик! Береги себя! Спасибо за все, что ты и твои товарищи делаете. Желаю здоровья и силы", — добавила в комментариях исполнительница Мика Ньютон.

Комментарии на странице Виталия КОзловского. Фото: скриншот

Напомним, что известный украинский исполнитель Виталий Козловский, который недавно присоединился к рядам ВСУ, показал мощное и интересное видео. На кадрах можно заметить, как популярного артиста, принявшего присягу на верность украинскому народу, посвятили в артиллеристы.