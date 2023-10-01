"Живемо з мишами": Віталій Козловський показав своє спальне місце на фронті

Віталій Козловський. Фото: скриншот

Виконавець Віталій Козловський, який служить у четвертому загоні оперативної дії Національної гвардії України, Рубіж поділився кадрами з передової. Козловський показав, як виглядає його затишний куточок для сну в бліндажі й згадав, що зазнає деяких незручностей через алергію.

Про це Козловський повідомив у своєму Instagram.

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"Загалом, ми тут живемо разом з маленькими мишами, які бігають навколо всю ніч. Кумедно, але мій початковий спосіб життя сильно відрізняється від того, що склалося тепер. Такі обставини. Тепер навіть найменші речі здаються чудовими. Чому? Тому що, Наприклад, сьогодні ранок був напрочуд тихим. Без вибухів, що тут досить рідко. І минула ніч була тихою. Що чекає попереду — невідомо, але ми зберігаємо оптимізм", — зазначив Козловський.

При цьому він зазначив, що це відео спочатку призначалося для близьких, але я вирішив поділитися з вами, щоб показати реальні умови нашого життя. Щоб нагадати, як важливо не забувати і продовжувати підтримувати тих, кого ви поважаєте.

Реакція зірок на умови проживання Козловського

Реакції не змусили на себе чекати, серед коментарів були слова підтримки від Олі Полякової.

"Ці умови... це жах! Тримайся! Дякуємо тобі", — зазначила артистка.

"Віталик! Бережи себе! Дякую за все, що ти й твої товариші робите. Бажаю здоров'я та сили", — додала в коментарях виконавиця Міка Ньютон.

Коментарі на сторінці Віталія Козловського. Фото: скриншот

Нагадаємо, що відомий український виконавець Віталій Козловський, який нещодавно приєднався до лав ЗСУ , показав потужне та цікаве відео. На кадрах можна помітити, як популярного артиста, котрий прийняв присягу на вірність українському народу, присвятили в артилеристи.