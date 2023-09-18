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Виталий Козловский стал артиллеристом: посвятили на видео

18 сентября 2023 17:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Виталия Козловского на фронте посвятили в артиллеристы – как это было
Певец Виталий Козловский на выступлении в Киеве. Фото: Instagram Виталия Козловского
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный украинский исполнитель Виталий Козловский, который недавно присоединился к рядам ВСУ, показал мощное и интересное видео. На кадрах можно заметить, как популярного артиста, принявшего присягу на верность украинскому народу, посвятили в артиллеристы.

Соответствующее видео Виталий Козловский разместил на своей странице в Instagram.

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Публикация

Украинский артист показал кадры, где можно увидеть очень сильную работу артиллерии. На видео Виталий Козловский стреляет из артиллерии, а затем его бьет его сослуживец. Сам артист отметил, что это его так посвящают в артиллеристы.

На видео украинский певец одет в военную форму, каску и бронежилет.

"Посвящение в артиллеристы", — коротко подписал свои кадры украинский исполнитель Виталий Козловский.

Публикация Виталия Козловского
Публикация Виталия Козловского с фронта. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети

Пользователи сети, просмотревшие это видео, начали высказывать свое мнение о нем. Люди стали писать положительные слова о том, что Виталий Козловский ушел в армию, и оставлять много разных комментариев под его кадрами.

  • Виталий, Вы молодец! Ваш путь должен служить примером, а не поводом для хейта. Пусть те грамотеи не комментарии в инстаграмме пишут, а донатят. Храни Вас Господь. Будьте живы и здоровы
  • Вы крутые ребята, вся Украина вами гордится, спасибо, что защищаете нас! Сил, здоровья и скорее вернуться домой! Слава Украине, Слава Героям
  • Большое уважение и благодарность Вам, наши Защитники и Защитницы. Мужественные, добрые, наши родные, пусть Господь оберегает Вас и помогает
  • Классно Батя провел посвящение. Вы лучшие!!! Спасибо. Всё будет Украина!!! P.S жена Бати)))
Комментарий со страницы Виталия Козловского
Комментарий со страницы Виталия Козловского. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Виталия Козловского
Комментарий со страницы Виталия Козловского. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Виталия Козловского
Комментарии со страницы Виталия Козловского. Фото: скриншот из Instagram

Служба в армии

Не так давно украинский певец Виталий Козловский получил повестку и пришел в военкомат. Потом он сбрил бороду, надел военную форму и прошел обучение. После боевой учебы артист принял присягу и отправился на фронт, откуда активно показывает свои будни.

Публикация Виталия Козловского
Публикация Виталия Козловского из военкомата. Фото: скриншот из Instagram
Публикация Виталия Козловского
Публикация Виталия Козловского с обучения. Фото: скриншот из Instagram
Публикация Виталия Козловского
Публикация Виталия Козловского с принятия присяги. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Виталий Козловский обратился к украинцам с передовой.

Ранее мы рассказывали, что известный артист Виталий Козловский приехал с фронта в Киев.

Также мы сообщали, что популярный певец Виталий Козловский показал свою жизнь на передовой.

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