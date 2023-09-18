Виталия Козловского на фронте посвятили в артиллеристы – как это было

Виталий Козловский стал артиллеристом: посвятили на видео
Известный украинский исполнитель Виталий Козловский, который недавно присоединился к рядам ВСУ, показал мощное и интересное видео. На кадрах можно заметить, как популярного артиста, принявшего присягу на верность украинскому народу, посвятили в артиллеристы.
Соответствующее видео Виталий Козловский разместил на своей странице в Instagram.
Публикация
Украинский артист показал кадры, где можно увидеть очень сильную работу артиллерии. На видео Виталий Козловский стреляет из артиллерии, а затем его бьет его сослуживец. Сам артист отметил, что это его так посвящают в артиллеристы.
На видео украинский певец одет в военную форму, каску и бронежилет.
"Посвящение в артиллеристы", — коротко подписал свои кадры украинский исполнитель Виталий Козловский.
Реакция сети
Пользователи сети, просмотревшие это видео, начали высказывать свое мнение о нем. Люди стали писать положительные слова о том, что Виталий Козловский ушел в армию, и оставлять много разных комментариев под его кадрами.
- Виталий, Вы молодец! Ваш путь должен служить примером, а не поводом для хейта. Пусть те грамотеи не комментарии в инстаграмме пишут, а донатят. Храни Вас Господь. Будьте живы и здоровы
- Вы крутые ребята, вся Украина вами гордится, спасибо, что защищаете нас! Сил, здоровья и скорее вернуться домой! Слава Украине, Слава Героям
- Большое уважение и благодарность Вам, наши Защитники и Защитницы. Мужественные, добрые, наши родные, пусть Господь оберегает Вас и помогает
- Классно Батя провел посвящение. Вы лучшие!!! Спасибо. Всё будет Украина!!! P.S жена Бати)))
Служба в армии
Не так давно украинский певец Виталий Козловский получил повестку и пришел в военкомат. Потом он сбрил бороду, надел военную форму и прошел обучение. После боевой учебы артист принял присягу и отправился на фронт, откуда активно показывает свои будни.
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