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Живут в вакууме — певец-воин YARMAK о мужчинах с отсрочкой

29 ноября 2024 19:25
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
YARMAK рассказал о своем отношении к мужчинам в тылу
Рэпер и военный Ярмак. Фото: скриншот YouTube
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Известный украинский рэп-исполнитель Александр Ярмак (YARMAK) прокомментировал свое отношение к мужчинам в тылу. Артист уверен, что у военных и гражданских разное отношение к жизни.

Об этом он рассказал в интервью Маричке Падалко.

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Артист рассказал, как относится к тому, что большинство военных из солидарности к побратимам не могут себе позволить во время отпуска лишний раз сходить даже в кино. В то время как мужчины в тылу спокойно наслаждаются жизнью, посещают концерты, торговые центры и отдыхают в ресторанах.

"Я не думаю, что они со зла это делают. Они просто банально не чувствуют то, что чувствуем мы, что чувствуют люди, которые потеряли самое дорогое в своей жизни. Они живут в определенном своем вакууме", — сказал артист.

Артист рассказал, что в соцсетях его вместе с побратимами называли "рабами" или "крепостными". Тем не менее, Ярмак не тратит время на споры в интернете, а работает для ускорения нашей победы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Я с уважением отношусь к гражданской жизни, но настоящих бриллиантов нашей нации я встретил на войне. И с уважением к ним отношусь. Потому что это люди, которые готовы отдать самое дорогое: свое счастье, свою жизнь, свою судьбу, свое здоровье. За желание, чтобы этот мир имел лучшие ценности. И это очень достойно. Поэтому я не трачу свое время, чтобы кому-то что-то отвечать. Я трачу свое время на то, чтобы сохранить жизнь как можно большего количества наших военных", —  подытожил защитник.

Ранее мы показывали, как рэпер приехал к своей маленькой дочери с фронта, чтобы поздравить ее с днем рождения. А также рэпер раскритиковал рейды ТЦК.

военные украинские звезды интервью война в Украине Yarmak

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