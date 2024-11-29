YARMAK розповів про своє ставлення до чоловіків у тилу

Репер та військовий Ярмак Фото: скриншот YouTube

Відомий український реп-виконавець Олександр Ярмак (YARMAK) прокоментував своє ставлення до чоловіків у тилу. Артист впевнений, що у військових та цивільних різне ставлення до життя.

Про це він розповів в інтерв'ю Марічці Падалко.

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Артист розповів, як ставиться до того, що більшість військових із солідарності до побратимів не можуть собі дозволити під час відпустки зайвий раз сходити навіть у кіно. В той час як чоловіки у тилу спокійно насолоджуються життям, відвідують концерти, торгові центри та відпочивають в ресторанах.

"Я не думаю, що вони зі зла це роблять. Вони просто банально не відчувають те, що відчуваємо ми, що відчувають люди, які втратили найдорожче у своєму житті. Вони живуть в певному своєму вакуумі", — сказав артист.

Артист розповів, що у соцмережах його разом з побратимами називали "рабами" чи "кріпаками". Проте Ярмак не витрачає час на суперечки в інтернеті, а працює для прискорення нашої перемоги.

"Я з повагою ставлюсь до цивільного життя, але справжніх діамантів нашої нації я зустрів на війні. І з повагою до них ставлюсь. Тому що це люди, які готові віддати найдорожче: своє щастя, своє життя, свою долю, своє здоров'я. За бажання, щоб цей світ мав кращі цінності. І це дуже достойно. Тому я не витрачаю свій час, щоб комусь щось відповідати. Я витрачаю свій час на те, щоб зберегти життя як можна більшої кількості наших військових", — підсумував захисник.

Раніше ми показували, як репер приїхав до своєї маленької донечки з фронту, аби привітати її з днем народження.А також репер розкритикував рейди ТЦК.