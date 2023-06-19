Yarmak зворушив українців сімейними кадрами – публіка в сльозах

Український репер Ярмак під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

В мережі показали чуттєве сімейне відео відомого українського репера та актора Yarmak. На кадрах можна побачити, як популярний хіп-хоп-виконавець приїхав до своєї маленької донечки з фронту, аби привітати її з днем народження.

Відповідне відео розмістили на сторінці "zhvl_official" в соціальній мережі Instagram.

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""Прямо з позицій": репер Yarmak, який служить у ЗСУ, зробив сюрприз маленькій донечці на день народження. @yarmak_music поділився чуттєвим відео довгоочікуваної зустрічі "Вчора тато прямо з позиції, лиш скинувши броню, летів на потяг, щоб зранку привітати своє щастя з Днем Народження, і їхати назад. Тато завжди виконує обіцянки, тато обовʼязково дійде до переможного дня! Дякую моїй коханій дружині що подарувала мені головне щастя життя, та виховує доброю, патріотичною і щирою людиною наше маля", — написав @yarmak_music", — написали в публікації.

Користувачі мережі почали обговорювати нове відео та залишати під ним багато своїх коментарів, висловлюючи свою думку. Люди почали милуватися новими кадрами за участю Yarmak та її маленької доньки, які їх дуже зворушили.

До сліз, хай кожна дитинка дочекається батьків

Дуже зворушливо!

Боже, бережи вашого захисника та, Боже, поверни його живим та здоровим та, Боже, бережи вашу сім'ю. Амінь

Те, чого не вистачало дитині для щастя

Коментарі зі сторінки "zhvl_official". Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки "zhvl_official". Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки "zhvl_official". Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий український репер Yarmak презентував пісню-присвяту українським захисникам.

Раніше ми розповідали про те, що український репер Yarmak висміяв російського ведучого Володимира Соловйова.

Також ми повідомляли про те, що популярний репер Yarmak приєднався до лав Збройних сил України.