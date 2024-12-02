Бритни Спирс 43 — звезда отказалась от алкоголя и наркотиков

Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears

Американская певица Бритни Спирс сегодня, 2 декабря, отмечает свое 43-летие. Новый год жизни звезда планирует начать с кардинальных перемен.

Попдива отказалась от своих зависимостей и снова стала холостячкой, пишет Daily Mail.

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После освобождения от родительской опеки 2021 звезда пережила немало потрясений — развод с Сэмом Асгари, проблемы в общении с сыновьями, скандалы с полицией, — и, похоже, снова оказалась на грани.

В последнее время фанаты все больше волновались за состояние Бритни и предположили, что та снова подсела на наркотики и алкоголь. Кроме того, последний роман певицы с бывшим заключенным Полом Солиcом тоже смутил поклонников звезды.

Певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears

Однако, к счастью, в жизни Спирс начинается светлая полоса. По словам инсайдеров, преждняя Бритни наконец-то возвращается.

Источники рассказывают, что певица полностью отказалась от алкоголя и наркотиков, а также "завязала" с "токсичными мужчинами". Бритни даже наняла собственного повара и медработника, которые теперь следят за ее здоровьем и здоровым рационом.

"Она трезвая и не употребляет наркотики. Время от времени она выпивает бокал вина, но у нее нет проблем со злоупотреблением психоактивными веществами, и вокруг нее есть люди, которые следят за тем, чтобы она оставалась на правильном пути", — сказал источник.

На перемену звезду подтолкнули ее сыновья. По словам инсайдеров, Спирс очень хочет наладить отношения с 19-летним Шоном Престоном и 18-летним Джейданом.

Бритни Спирс с сыновьями. Фото: instagram.com/britneyspears

После того, как певица потеряла опеку над детьми в 2008 году, их общение было минимальным. Тем более после того, как Бритни начала вести свои соцсети и выкладывать безумные танцы или обнаженные фото, сыновья звезды стали избегать мать. Но сейчас источники, близкие к Бритни, говорят, что они восстановили свою связь.

"К ней вернулась любовь сыновей, и это все изменило. Они часто разговаривают и постоянно переписываются. Это все, чего она хотела", — сказал инсайдер.

Также говорят, что Спирс вернула контроль над своим состоянием в 60 миллионов долларов. По словам источников, финансовые поступления от ее мемуаров "Женщина во мне" стали для нее трансформационным событием. В 2022 году Спирс подписала соглашение на сумму около 15 миллионов долларов. После публикации книга разошлась тиражом более трех миллионов экземпляров по всему миру. В августе Universal Pictures заключили соглашение на восьмизначную сумму об экранизации "Женщины во мне".

Американская певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears

Теперь Бритни поставила перед собой новые цели – инсайдеры говорят, что она хочет стать миллиардером. Недавно звезда также решила запустить свой бренд украшений Tiny B.

"Бритни видела, как такие люди, как Селена Гомес, стали миллиардерами благодаря линии косметики за очень короткий промежуток времени. Она знала, что если она собирается создать такое богатство, ей нужно развивать то, что является ее особенностью" , — говорит инсайдер.

Ранее подруга Бритни Спирс показала невиданные фото с певицей, сделанные 18 лет назад.

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