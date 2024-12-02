Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Никаких мужчин и наркотиков — Бритни Спирс начинает новую жизнь arrow

Никаких мужчин и наркотиков — Бритни Спирс начинает новую жизнь

2 декабря 2024 16:57
Мария Покровская - Редактор
Бритни Спирс 43 — звезда отказалась от алкоголя и наркотиков
Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears
Мария Покровская - Редактор

Американская певица Бритни Спирс сегодня, 2 декабря, отмечает свое 43-летие. Новый год жизни звезда планирует начать с кардинальных перемен.

Попдива отказалась от своих зависимостей и снова стала холостячкой, пишет Daily Mail.

Читайте также:

43-летняя Бритни Спирс начинает новую жизнь

После освобождения от родительской опеки 2021 звезда пережила немало потрясений — развод с Сэмом Асгари, проблемы в общении с сыновьями, скандалы с полицией, — и, похоже, снова оказалась на грани.

В последнее время фанаты все больше волновались за состояние Бритни и предположили, что та снова подсела на наркотики и алкоголь. Кроме того, последний роман певицы с бывшим заключенным Полом Солиcом тоже смутил поклонников звезды.

Певица Бритни Спирс
Певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears

Однако, к счастью, в жизни Спирс начинается светлая полоса. По словам инсайдеров, преждняя Бритни наконец-то возвращается.

Источники рассказывают, что певица полностью отказалась от алкоголя и наркотиков, а также "завязала" с "токсичными мужчинами". Бритни даже наняла собственного повара и медработника, которые теперь следят за ее здоровьем и здоровым рационом.

"Она трезвая и не употребляет наркотики. Время от времени она выпивает бокал вина, но у нее нет проблем со злоупотреблением психоактивными веществами, и вокруг нее есть люди, которые следят за тем, чтобы она оставалась на правильном пути", — сказал источник.

На перемену звезду подтолкнули ее сыновья. По словам инсайдеров, Спирс очень хочет наладить отношения с 19-летним Шоном Престоном и 18-летним Джейданом.

Бритни Спирс с сыновьями
Бритни Спирс с сыновьями. Фото: instagram.com/britneyspears

После того, как певица потеряла опеку над детьми в 2008 году, их общение было минимальным. Тем более после того, как Бритни начала вести свои соцсети и выкладывать безумные танцы или обнаженные фото, сыновья звезды стали избегать мать. Но сейчас источники, близкие к Бритни, говорят, что они восстановили свою связь.

"К ней вернулась любовь сыновей, и это все изменило. Они часто разговаривают и постоянно переписываются. Это все, чего она хотела", — сказал инсайдер.

Также говорят, что Спирс вернула контроль над своим состоянием в 60 миллионов долларов. По словам источников, финансовые поступления от ее мемуаров "Женщина во мне" стали для нее трансформационным событием. В 2022 году Спирс подписала соглашение на сумму около 15 миллионов долларов. После публикации книга разошлась тиражом более трех миллионов экземпляров по всему миру. В августе Universal Pictures заключили соглашение на восьмизначную сумму об экранизации "Женщины во мне".

Американская певица Бритни Спирс
Американская певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears

Теперь Бритни поставила перед собой новые цели – инсайдеры говорят, что она хочет стать миллиардером. Недавно звезда также решила запустить свой бренд украшений Tiny B.

"Бритни видела, как такие люди, как Селена Гомес, стали миллиардерами благодаря линии косметики за очень короткий промежуток времени. Она знала, что если она собирается создать такое богатство, ей нужно развивать то, что является ее особенностью" , — говорит инсайдер.

Ранее подруга Бритни Спирс показала невиданные фото с певицей, сделанные 18 лет назад.

Также мы писали, что бывшего мужа звезды Сэма Асгари заметили в компании другой блондинки.

Бритни Спирс шоу-бизнес зарубежные звезды певица день рождения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:51 Зеленский резко ответил, на что должна пойти Россия — видео

17:48 Зеленский назвал количество ракет, выпущенных россиянами осенью

17:39 Укргидрометцентр предупредил об опасности в некоторых областях

17:35 Зеленский назвал количество разговоров с Шольцом за время войны

17:23 Зеленский прокомментировал недавние кадровые изменения в ВСУ

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

17:18 5 важных вопросов о дровах, которые нельзя игнорировать

17:13 В Одессе люди в форме жестко задержали мужчину — что известно

Text

17:13 Наступление РФ на Запорожье — спикер ОВА Коваленко заявил об ИПСО

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

16:53 Путь Украины в НАТО и ракеты Taurus — что Шольц сказал в Киеве

17:51 Зеленский резко ответил, на что должна пойти Россия — видео

17:48 Зеленский назвал количество ракет, выпущенных россиянами осенью

17:39 Укргидрометцентр предупредил об опасности в некоторых областях

17:35 Зеленский назвал количество разговоров с Шольцом за время войны

17:23 Зеленский прокомментировал недавние кадровые изменения в ВСУ

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

17:18 5 важных вопросов о дровах, которые нельзя игнорировать

17:13 В Одессе люди в форме жестко задержали мужчину — что известно

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

16:53 Путь Украины в НАТО и ракеты Taurus — что Шольц сказал в Киеве

16:37 Визит Шольца в Украину — что заявил канцлер Германии о помощи

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

30 ноября 2024
Эксклюзив

21:32 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

29 ноября 2024

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

Text

17:13 Наступление РФ на Запорожье — спикер ОВА Коваленко заявил об ИПСО

Text

13:44 Эксперт указал на проблемы открытия Подольского моста

Text

13:00 Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:22 Кучеренко объяснил ситуацию с долгами на энергорынке

Text

09:17 В Тернополе на месте удара обнаружили обломки "Герани", — ОВА

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

08:00 Как завершится война и тысяча Зеленского — эфир Ранок.LIVE

1 декабря 2024
Text

21:27 Четвертая ночь протестов — что происходит на улицах Тбилиси

30 ноября 2024
Text

19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

Text

15:29 Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

Text

08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК