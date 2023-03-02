Никаких песен на русском: кто первыми увидят новую концертную программу Оли Поляковой
Уже 8 марта в столичном КВЦ "Парковый" певица Оля Полякова представит новую программу "Все буде добре". Стало известно, что к выступлению в 19.00 артситка даст дополнительный концерт в 14.00.
Новини.LIVE расскажет, перед кем выступит Полякова на первом шоу.
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На него приглашены те, кто активно участвует в приближении нашей победы: военные, врачи, работники ГСЧС, волонтеры и другие. Для них вход на концерт будет бесплатным.
"Я очень скучаю по своей публике. И каждый концерт в это сложное время — это не только любимая работа, но и совершенно новые эмоции от встречи с людьми, которые очень изменились за последний год. Мы все стали как одна большая семья. Это неповторимые ощущения, которые делают нас всех более близкими и сильными. Кроме этого, для меня сейчас важно работать еще и для тех, чей график и возможности ограничены службой и помощью населению, стране, но кому также, а возможно и больше, чем другим, нужны положительные эмоции и заряд хорошего настроения", — прокомментировала инициативу Полякова.
В новую программу войдут любимые хиты поклонников на украинском языке, а также новые треки военного времени. Предстоящее шоу придет на смену легендарной программе "Королева Ночи". На русском языке свои хиты Полякова не будет петь. Часть средств от концерта будет направлена на закупку дронов и пикапов под Бахмутом.
Напомним, ранее мы писали, что певицы Оля Полякова, Анна Тринчер и рэпер POSITIFF (Алексей Завгородний) презентовали совместную песню "Шлях до перемоги".