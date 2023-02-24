Оля Полякова, Анна Трінчер та POSITIFF презентували спільну пісню Шлях до перемоги

Співачки Оля Полякова, Анна Трінчер та репер POSITIFF (Олексій Завгородній)

З нагоди роковин повномасштабної війни українські артисти презентують нові пісні про незламність нашого народу в боротьбі з окупантами. Своїх шанувальників потішили співачки Оля Полякова, Анна Трінчер та репер POSITIFF (Олексій Завгородній).

Композиція "Шлях до перемоги" доступна на YouTube та всіх цифрових майданчиках.

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Прем'єра пісні відбулася в річницю повномасштабного вторгнення і транслювалась на українських радіостанціях о п’ятій ранку, щоб нагадати українцям про те, як усе розпочалося та розповісти про невідворотне закінчення — нашу перемогу.

"За останній рік ми докорінно змінилися, ставши міцнішими, витривалішими, більш усвідомленими в тому, хто ми є і в чому наша унікальність. Ми тепер знаємо ціну кожного нового дня", — прокоментувала прем’єру Ольга Полякова.

Пісня "Шлях до перемоги" написана сонграйтером Андрієм Безкровним разом із відомими саундпродюсерами Вадимом Лисицею і Олексієм Завгороднім (POSITIFF).

"Шана героям, які полягли за Україну. Підняття бойового духу — ось головна мета нашого треку", — каже POSITIFF.

"Розслаблятися не варто. Ми багато чого пережили, але це ще не кінець, тому потрібно і надалі допомагати ЗСУ нищити ворога та донатити на "подарунки", що падатимуть на голови окупантів", — підсумувала Анна Трінчер.

Записом пісні артисти, долучились до благодійної акції, метою якої є збір коштів на дрони для Збройних Сил України. В новій композиції Оля, Анна та Олексій співають також англійською. Прем’єра кліпу запланована за тиждень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Камалія презентувала кліп на пісню "Світло є!", в якому з'явились її чоловік та доньки. Також ми розповідали, що Макс Барських на роковини війни презентував зворушливу пісню-посвяту "Мамо, не плач".