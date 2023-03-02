Хто першими побачать нову концертну програму Олі Полякової

Співачка Оля Полякова

Вже 8 березня у столичному КВЦ "Парковий" співачка Оля Полякова презентує нову програму "Все буде добре". Стало відомо, що до виступу о 19:00 артситка дасть додатковий концерт об 14:00.

Новини.LIVE розкаже, перед ким виступить Полякова на першому шоу.

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На нього запрошені ті, хто бере активну участь у наближенні нашої перемоги: військові, лікарі, працівники ДСНС, волонтери та інші. Для них вхід на концерт буде безкоштовним.

"Я дуже скучаю за свою публікою. І кожен концерт у цей складний час — це не лише улюблена робота, але й абсолютно нові емоції від зустрічі з людьми, котрі дуже змінилися за останній рік. Ми усі стали, як одна велика родина. Це неповторні відчуття, які роблять нас усіх ближчими та сильнішими. Окрім цього, для мене зараз важливо працювати ще й для тих, чий графік і можливості обмежені службою та поміччю населенню, країні, але кому також, а можливо й більше ніж іншим, потрібні позитивні емоції та заряд хорошого настрою", — прокоментувала ініціативу Полякова.

В нову програму увійдуть улюблені хіти шанувальників українською мовою, а також нові треки воєнного часу. Майбутнє шоу прийде на зміну легендарної програми "Королева Ночі". Російською мовою свої хіти Полякова не співатиме. Частина коштів від концерту буде направлена на закупку дронів та пікапів для підрозділів під Бахмут.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачки Оля Полякова, Анна Трінчер та репер POSITIFF (Олексій Завгородній) презентували спільну пісню "Шлях до перемоги".