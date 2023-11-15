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Зять покойной Нины Матвиенко Арсен Мирзоян вспомнил работу в РФ

15 ноября 2023 17:24
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Арсен Мирзоян вспомнил, как работал в России — хотел ли там остаться
Украинский певец Арсен Мирзоян на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известный певец и заслуженный артист Украины, муж Тони Матвиенко и зять покойной Нины Матвиенко Арсен Мирзоян вспомнил свое прошлое. В частности, украинский исполнитель рассказал о работе в России на одном телеканале и признался, часто ли он себя чувствовал второсортным артистом там.

Об этом Арсен Мирзоян высказался во время интервью Славе Демину в YouTube.

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Украинский певец вспомнил, как в 2007 году он работал на российском телевидении. Он рассказал, как тогда он был в Москве, где было много запретов на шутки на тему политики, и вспомнил, как увидел баннер на одном отеле в России.

"В 2007 году мы работали, как авторы. Мы не понимали друг друга, были простые случаи, когда мы, например, шли, гостиница, висит баннер, истребитель нарисован и написано: "Есть такая профессия — Родину защищать". Мы у своих коллег спрашиваем: "Пацаны, вы серьезно? От кого?" Все политические шутки у них табу, нельзя", — вспоминает Арсен Мирзоян.

Арсен Мирзоян на интервью у Славы Демина
Певец Арсен Мирзоян на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

Кроме того, артист признался, было ли у него желание остаться работать и дальше в России. В частности, Арсен Мирзоян объяснил, как тогда относились к украинской музыке и почему он не ездил в Россию выступать, как многие его коллеги по шоу-бизнесу.

"Еще в 2007 году мы сказали, что это невозможно, никому оно не нужно. Они платили одинаково всем резидентам. На тот момент украинские артисты ездили в Москву, отношение к украинской музыке было нормальным. Меня спрашивали: "Почему ты не едешь?" Было сложно, я говорил, что я, может, и умею писать на русском, но я пишу на украинском", — также добавил украинский артист.

Чем Арсен Мирзоян занимается во время войны

Муж Тони Матвиенко рассказывал, что ему еще ни разу не приходила повестка, но он сам ходил в военкомат. Он также вспомнил, когда брал оружие в руки.

"Я пришел в военкомат сам в начале полномасштабного вторжения... Но вот оружие в руки брал часто, еще с 2014 года. Это были горячие точки, куда мы доезжали. Но раньше такой опасности не было, максимум были "Грады" или "Ураганы". 25 февраля нас присоединили к одному из подразделений, нам выдали оружие. Экстренные случаи были, тогда в рацию услышали, что "встречаем колонну", мы оставались в здании и была команда "отвечать", сидеть до последнего", — вспоминает Арсен Мирзоян.

Сейчас артист активно помогает украинским военным и выступает перед ними со своими песнями.

Арсен Мирзоян
Артист Арсен Мирзоян во время помощи военным. Фото: Instagram Арсена Мирзояна

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Тоня Матвиенко честно рассказала о собственных комплексах.

Раньше мы рассказывали о том, что артистка Тоня Матвиенко вспомнила, как ее травили, когда она была беременна.

Также мы сообщали о том, что певица Тоня Матвиенко показала редкое фото со своим мужем Арсеном Мирзояном.

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