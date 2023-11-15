Арсен Мірзоян згадав, як працював у Росії — чи хотів там залишитися

Український співак Арсен Мірзоян на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий співак і заслужений артист України, чоловік Тоні Матвієнко і зять покійної Ніни Матвієнко Арсен Мірзоян згадав своє минуле. Зокрема, український виконавець розповів про роботу в Росії на одному телеканалі і зізнався, чи часто він себе відчував другосортним артистом там.

Про це Арсен Мірзоян висловився під час інтерв’ю Славі Дьоміну в YouTube.

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Український співак згадав, як у 2007 році він працював на російському телебаченні. Він розповів, як тоді він був у Москві, де було багато заборон на жарти на тему політики, і згадав, як побачив банер на одному готелі в Росії.

"У 2007 році ми працювали, як автори. Ми не розуміли один одного, були прості випадки, коли ми, наприклад, йшли, готель, висить банер, винищувач намальований і написано: "Є така професія — Батьківщину захищати". Ми у своїм колег питаємо: "Пацани, ви серйозно? Від кого?" Всі політичні жарти, у них табу, не можна", — згадує Арсен Мірзоян.

Співак Арсен Мірзоян на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Крім того, артист зізнався, чи було в нього бажання залишитися працювати і далі в Росії. Зокрема, Арсен Мірзоян пояснив, як тоді ставилися до української музики і чому він не їздив до Росії виступати, як багато його колег по шоу-бізнесу.

"Ще у 2007 році ми сказали, що це неможливо, нікому воно не потрібно. Вони платили однаково всім резидентам. На той момент українські артисти їздили до Москви, ставлення до української музики було нормальним. Мене питали: "Чого ти не їдеш?" Мені було складно, я казав, що я, може і вмію писати російською, але я пишу українською", — також додав український артист.

Чим Арсен Мірзоян займається під час війни

Чоловік Тоні Матвієнко розповідав, що йому ще жодного разу не приходила повістка, але він сам ходив до військкомату. Він також згадав, коли брав зброю до рук.

"Я прийшов до військкомату сам на початку повномасштабного вторгнення... Але от зброю до рук брав часто, ще з 2014 року. Це були гарячі точки, куди ми доїжджали. Але раніше такої небезпеки не було, максимум були "Гради" або "Урагани". 25 лютого нас примкнули до одного з підрозділів, нам видали зброю. Екстрені випадки були, тоді в рацію почули, що "зустрічаємо колону", ми лишалися в будівлі і була команда "відповідати", сидіти до останнього", — згадує Арсен Мірзоян.

Зараз артист активно допомагає українським військовим і виступає перед ними зі своїми піснями.

Артист Арсен Мірзоян під час допомоги військовим. Фото: Instagram Арсена Мірзояна

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