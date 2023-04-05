Появились фото с места ДТП с участием Остапа Ступки в состоянии алкогольного опьянения

Народный артист Украины, актер Остап Ступка

ДТП в столице при участии актера Остапа Ступки вызвало ажиотаж в соцсетях. Уровень алкоголя в крови Народного артиста Украины превысил норму более чем в пять раз. Сама звезда кинематографа отказывается давать комментарии представителям СМИ.

В сети распространяются фотографии с места ДТП.

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Остап Ступка на своем автомобиле Range Rover белого цвета влетел в припаркованную иномарку Mitsubishi. Авария произошла во вторник, 4 апреля, примерно в 23:15 в Голосеевском районе Киева.

38-летний мужчина из Mitsubishi получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу. Тем временем Ступку отправили в отделение полиции, чтобы проверить его наличие алкоголя в крови. Алкотестер показал уровень 1,62 промилле при норме 0,3.

По информации некоторых инсайдеров в СМИ, Остап Ступка пытался "решить вопрос" с правоохранителями, однако все равно уехал в изолятор. От прохождения медицинского осмотра актер отказался.

Если вина сына легендарного актера Богдана Ступки будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Напомним, ранее мы писали, что американский актер, бывший губернатор штата Калифорния и общественный деятель, Арнольд Шварценеггер на своем автомобиле сбил велосипедистку. Также мы рассказывали, что стриминговая платформа Netflix покажет сериал "Казаки. Абсолютно лживая история", в котором одну из главных ролей сыграл Остап Ступка.