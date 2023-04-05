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З'явились фото з місця ДТП за участі Остапа Ступки в стані алкогольного сп'яніння

5 квітня 2023 14:53
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Народний артист України, актор Остап Ступка
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

ДТП в столиці за участі актора Остапа Ступки викликало ажіотаж в соцмережах. Рівень алкоголю в крові народного артиста України перевищив норму понад в п’ять разів. Сам зірка кінематографу відмовляється давати коментарі представникам ЗМІ. 

У мережі ширяться фотографії з місця ДТП.

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Подробиці 

Остап Ступка  на своєму автомобілі Range Rover білого кольору влетів у припарковану іномарку Mitsubishi. Аварія сталася у вівторок, 4 квітня, приблизно о 23:15 у Голосіївському районі Києва.

38-річний чоловік із Mitsubishi отримав серйозні травми та був госпіталізований у лікарні. Тим часом Ступку відправили до відділення поліції, щоб перевірити його на наявність алкоголю у крові. Алкотестер показав рівень 1,62 проміле при нормі 0,3.

За інформацією деяких інсайдерів в ЗМІ, Остап Ступка намагався "вирішити питання" з правоохоронцями, проте все одно поїхав до ізолятора. Від проходження медичного огляду актор відмовився.

Якщо провина сина легендарного актора Богдана Ступки буде доведена, йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років".

Нагадаємо, раніше ми писали, що американський актор, колишній губернатор штату Каліфорнія та громадський діяч, Арнольд Шварценеггер на своїй автівці збив велосипедистку. 

Також ми розповідали, що стрімінгова платформа Netflix покаже серіал "Козаки. Абсолютно брехлива історія", в якому одну з головних ролей зіграв Остап Ступка. 

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