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Появился первый трейлер документального фильма о P.Diddy

7 января 2025 00:29
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Документальный фильм о P. Diddy выйдет уже 14 января и появился первый трейлер фильма
Певец Шон "Дидди" Комбс на обложке своего нового альбома. Фото: X/Diddy
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Вышел трейлер документального фильма Peacock Diddy: The Making of a Bad Boy, трансляция которого запланирована на 14 января. Этот фильм предлагает эксклюзивный взгляд на рост Шона "Дидди" Комбса, от его ранних лет до серьезных криминальных обвинений.

О настоящем Дидди и предстоящем фильме сообщает The Economic Time.

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Полуторачасовой фильм погружается в его путешествие от Пуффи до Дидди, проливая свет на его детство, достижения славы и сложные силы, которые сформировали этого человека — и, возможно, сделали его монстром.

Документальный фильм также исследует недавние уголовные обвинения, которые всколыхнули его империю, ставя под сомнение все, что поклонники думали, что они знали о магнате, который стоит за музыкой и печально известной фотографией. Более пристальный взгляд на темную сторону Дидди. Трейлер документального фильма содержит откровенные интервью с людьми, близкими к Комбсу.

Сейчас певца обвиняют в сексуальных домогательствах, секс-торговле и даже звучат заявления о встречах с несовершеннолетними.

"Шон Комбс — чудовище", — говорит адвокат Лиза Блум, представляющая интересы бывшей певицы Денити Кейн Доун Ричард, которая подает в суд на Комбса по 21 пункту обвинения в сексуальном насилии и побоях.

Сейчас Комбс участвует в более 25 судебных процессах, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах. Обвинения привлекли значительный резонанс после того, как в ноябре 2023 года бывшая девушка Касандра "Кэсси" Вентура подала против него иск, обвинив его в изнасиловании, секс-торговле и физическом насилии. Иск был урегулирован быстро, но это вызвало волну последующих гражданских дел о сексуальном насилии.

Напомним, ранее стало известно, что некоторые из гостей P. Diddy заключили сделки с жертвами, чтобы избежать огласки.

Ранее мы писали, что муж Бейонсе Jay-Z был обвинен в том, что он вместе с Шоном "Дидди" Комбсом изнасиловал 13-летнюю девочку на одной из "грязных" вечеринок. Уже есть реакция на это его жены.

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