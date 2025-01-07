Документальний фільм про P. Diddy вийде вже 14 січня і з'явився перший трейлер фільму

Співак Шон "Дідді" Комбс на обкладинці свого нового альбому. Фото: X/Diddy

Вийшов трейлер документального фільму Peacock Diddy: The Making of a Bad Boy, трансляція якого запланована на 14 січня. Цей фільм пропонує ексклюзивний погляд на зростання Шона "Дідді" Комбса, від його ранніх років до серйозних кримінальних звинувачень.

Про сьогодення Дідді та майбутній фільм повідомляє The Economic Time.

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Півторагодинний фільм занурюється в його подорож від Пуффі до Дідді, проливаючи світло на його дитинство, досягнення слави та складні сили, які сформували цю людину — і, можливо, зробили його монстром.

Документальний фільм також досліджує нещодавні кримінальні звинувачення, які сколихнули його імперію, кидаючи під сумнів усе, що шанувальники думали, що вони знали про магната, який стоїть за музикою та сумнозвісну фотографію. Пильніший погляд на темну сторону Дідді. Трейлер документального фільму містить відверті інтерв’ю з людьми, близькими до Комбса.

Зараз співака звинувачують в сексуальних домаганнях, секс-торгівлі та навіть лунають заяви про зустрічі з неповнолітніми.

"Шон Комбс — чудовисько", — каже адвокат Ліза Блум, яка представляє інтереси колишньої співачки Деніті Кейн Доун Річард, яка подає до суду на Комбса за 21 пунктом обвинувачення в сексуальному насильстві та побоях.

Зараз Комбс бере участь у понад 25 судових процесах, пов’язаних із звинуваченнями в сексуальних домаганнях. Звинувачення привернули значний резонанс після того, як у листопаді 2023 року колишня дівчина Касандра "Кессі" Вентура подала проти нього позов, звинувативши його в зґвалтуванні, секс-торгівлі та фізичному насильстві. Позов було врегульовано швидко, але це викликало хвилю подальших цивільних справ про сексуальне насильство.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що деякі з гостей P. Diddy уклали угоди із жертвами, щоб уникнути розголосу.

Раніше ми писали, що чоловік Бейонсе Jay-Z був звинувачений у тому, що він разом з Шоном "Дідді" Комбсом зґвалтував 13-річну дівчинку на одній із "брудних" вечірок. Вже є реакція на це його дружини.