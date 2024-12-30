Галь Гадот перенесла операцию на мозге на восьмом месяце беременности

Галь Гадот. Фото: instagram.com/gal_gadot

Голливудская актриса Галь Гадот в этом году столкнулась с серьезными испытаниями. Впервые звезда "Чудо-женщины" рассказала о сложной операции на мозге, которую перенесла на последних сроках беременности.

О хирургическом вмешательстве и его причинах актриса рассказала в Instagram.

Читайте также:

Галь Гадот прооперировали на восьмом месяце беременности

В марте этого года знаменитость в четвертый раз стала мамой. Однако на фоне беременности у Гадот возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Подводя итоги уходящего года, Галь поделилась с фанами, что на восьмом месяце беременности ей сделали серьезную операцию на головном мозге.

"В феврале, на восьмом месяце беременности, у меня диагностировали огромный тромб в мозге. Неделями я терпела невыносимые головные боли, которые приковывали меня к постели, пока наконец не прошла МРТ, которая выявила ужасную правду. В один момент я и моя семья столкнулись с тем, насколько хрупкой может быть жизнь. Это было суровое напоминание о том, как быстро все может измениться, и посреди тяжелого года все, чего я хотела, — это держаться и жить", — поделилась Гадот.

Галь Гадот с новорожденной дочкой Фото: instagram.com/gal_gadot

Звезде провели срочное кесарево сечение, после которого сделали сверхсложную операцию на мозге.

"Мы поспешили в больницу, и через несколько часов мне сделали срочную операцию. В тот момент неопределенности и страха родилась моя дочь Ори. Ее имя, означающее "мой свет", было выбрано не случайно. Благодаря чрезвычайной команде врачей и неделям самоотверженного ухода, я прошла через это и начала путь к выздоровлению. Сегодня я полностью здорова и полна благодарности за жизнь, которую мне вернули", — написала Галь Гадот.

Актриса подчеркнула, что такой диагноз часто встречается у беременных после 30 лет, поэтому призвала женщин внимательнее относиться к своему здоровью и не медлить, когда заметили первые симптомы болезни.

Ранее Елена Тополя призналась, что перенесла серьезное хирургическое вмешательство.

Также мы писали, что Наталья Денисенко показала мужа-воина после операции и рассказала о его диагнозе.