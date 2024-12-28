Олена Тополя перенесла складну операцію та назвала діагноз

Олена Тополя. Фото: instagram.com/alyoshasinger

Співачка Олена Тополя, раніше відома як Alyosha, вперше розповіла про перенесену операцію. Зірка зізналася, через який діагноз їй довелося лягти під ніж хірурга.

Про це виконавиця розповіла в "Неймовірній правді про зірок".

Читайте також:

Олена Тополя розповіла про операцію

Як розповіла співачка, цього року їй діагностували діастаз — розходження прямих м'язів живота. Через це Олені довелося наважитися на хірургічне втручання.

Наразі співачка почувається вже краще, однак на її тілі залишився чималий шрам, який вона планує приховати незвичним способом.

"Я лягала під ніж. Може, побачите, як колись у мене на животі буде велике тату. Я ставила сітку, бо у мене було повне розходження м'язів — діастаз", — поділилася Тополя.

Співачка Олена Тополя. Фото: instagram.com/alyoshasinger

Раніше Наталка Денисенко показала чоловіка-воїна після складної операції та назвала його діагноз.

Також ми писали, Віктор Розовий показав перше фото після тяжкого поранення на фронті.