Наталка Денисенко розкрила причину важкої операції її чоловіка-воїна — фото

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Акторка Наталка Денисенко розповіла, що стало із її чоловіком Андрієм Федінчиком. Днями актор, який нині служить у ЗСУ, переніс дуже складну операцію.

Подробицями знаменитість поділилася в Instagram.

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Після операції акторка наважилася розповісти шанувальникам про те, чому військовому довелося перенести хірургічне втручання.

З дозволу чоловіка та лікаря, Денисенко поділилася кадрами просто з операційної, де хірург повідомив, що провів форамінотомію. Ця операція робиться для того, аби розширити отвір між хребцями для зняття тиску на спинний мозок і нерви. Окрім того, актору встановили титанові імпланти.

Андрію Федінчику встановили титанові імпланти. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Після операції на захисника чекає реабілітація протягом двох місяців, як зазначив лікар.

"Титанові імпланти зафіксували на хребті з правого та лівого боку. Зараз все стабільно, немає компресії та нерв вільний. Впевнений, що за декілька місяців він зможе продовжувати свою непросту боротьбу за нашу свободу", — повідомив хірург.

Денисенко показала чоловіка на медичних ходунках та зазначила, що дуже пишається його успіхами, адже він зміг стати на ноги через декілька днів після хірургічного втручання.

Андрій Федінчик після операції. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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