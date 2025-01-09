Дженнифер Энистон рассказала о своих тренировках

Звезда "Друзей" поделилась упражнениями для стройной фигуры
Актриса Дженнифер Энистон в свои 55 лет выглядит просто потрясающе. Секрет идеальной фигуры звезды в особой программе тренировок.
Об этом пишет The Sun.
Тренировки Дженнифер Энистон
Актриса опровергает популярное мнение, что без боли нельзя достичь крутого результата в тренажерном зале. Звезда издевалась над собой интенсивными тренировками, пока не нашла для себя идеальный вариант. Сейчас звезда создала собственный спортивный бренд Pvolve, в рамках которого делится своими упражнениями.
"Вы должны делать 45 минут кардио, затем выполнять упражнения на полу и только после этого работать с весами", — рассказала актриса.
Кроме специальных тренировок, Энистон старается поддерживать высокую физическую активность в течение дня. Звезда также занимается пилатесом и бегом.
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