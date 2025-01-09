Дженнифер Энистон рассказала о своих тренировках

Американская актриса Дженнифер Энистон. Фото: Reuters

Актриса Дженнифер Энистон в свои 55 лет выглядит просто потрясающе. Секрет идеальной фигуры звезды в особой программе тренировок.

Об этом пишет The Sun.

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Тренировки Дженнифер Энистон

Актриса опровергает популярное мнение, что без боли нельзя достичь крутого результата в тренажерном зале. Звезда издевалась над собой интенсивными тренировками, пока не нашла для себя идеальный вариант. Сейчас звезда создала собственный спортивный бренд Pvolve, в рамках которого делится своими упражнениями.

"Вы должны делать 45 минут кардио, затем выполнять упражнения на полу и только после этого работать с весами", — рассказала актриса.

Кроме специальных тренировок, Энистон старается поддерживать высокую физическую активность в течение дня. Звезда также занимается пилатесом и бегом.

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