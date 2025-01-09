Дженніфер Еністон розповіла про свої тренування

Американська акторка Дженніфер Еністон. Фото: Reuters

Акторка Дженніфер Еністон у свої 55 років має просто неперевершений вигляд. Секрет ідеальної фігури зірки в особливій програмі тренувань.

Про це пише The Sun.

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Тренування Дженніфер Еністон

Акторка спростовує популярну думку про те, що без болю не можна досягти крутого результату у тренажерному залі. Зірка знущалась над собою інтенсивними тренуваннями, допоки не знайшла для себе ідеальний варіант. Нині зірка створила власний спортивний бренд Pvolve, в рамках якого ділиться своїми вправами.

"Ви повинні робити 45 хвилин кардіо, потім виконувати вправи на підлозі і лише після цього працювати з вагами", — розповіла акторка.

Окрім спеціальних тренувань, Еністон намагається підтримувати високу фізичну активність протягом дня. Зірка також займається пілатесом і бігом.

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