Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Денисенко та Світлицька похизувалися фігурами у Карпатах arrow

Денисенко та Світлицька похизувалися фігурами у Карпатах

9 січня 2025 13:15
Марія Покровська - Редактор
Наталка Денисенко та Олена Світлицька похизувалися відпочинком у Буковелі - фото, відео
Наталка Денисенко та Олена Світлицька. Фото: instagram.com/natalka_denisenko
Марія Покровська - Редактор

Українські акторки Наталка Денисенко та Олена Світлицька насолоджуються відпочинком у Буковелі. Зіркові подруги вирушили у зимову відпустку з дітьми.

У своєму Instagram Денисенко показала, як вони проводять час.

Читайте також:

Денисенко та Світлицька розважаються в Буковелі

Зірка серіалу "Кріпосна" та її кума на повну насолоджуються вікендом на гірсько-лижному курорті. У своїх соцмережах Денисенко показала, як вони із Світлицькою розслаблялися у СПА.

Денисенко та Світлицька у спа
Денисенко та Світлицька у СПА. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Подруги-акторки посвітили стрункими фігурами в однакових купальниках у сауні, а потім поплавали у басейні під відкритим небом із видом на засніжені гори.

Наталка Денисенко та Олена Світлицька на відпочинку
Наталка Денисенко та Олена Світлицька на відпочинку. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Також акторки влаштували веселі танці на терасі готелю. Світлицька та Денисенко станцювали із келихами шампанського в руках у пухнастих шубках.

Раніше Аліна Гросу разом з чоловіком-росіянином показалася на відпочинку в Україні.

Також Анна Трінчер засвітила спіднє на зухвалих фото з Куршевелю.

відпочинок Буковель Наталка Денисенко українські зірки акторка

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:30 Індексація зарплат працівників — які зміни у 2025 році

Термінова новина

14:24 У Кривому Розі пролунали вибухи — що відомо

14:21 Лідери коаліції "Рамштайн" зробили заяву щодо підтримки України

14:11 Тимчасова непридатність без ВЛК — чи можливо це

14:08 США виділяє новий пакет допомоги для України на 500 млн доларів

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

13:59 Інвалідність одеських прокурорів — що виявила перевірка

13:52 У Києві посадовець вимагав гроші за розмитнення морепродуктів

13:41 Збільшилась кількість загиблих через масштабні пожежі у США

13:39 Українцям за кордоном обіцяють бронь від мобілізації — які умови

13:33 Приховав 25 мільйонів — НАЗК взялася за одеського депутата

14:30 Індексація зарплат працівників — які зміни у 2025 році

Термінова новина

14:24 У Кривому Розі пролунали вибухи — що відомо

14:21 Лідери коаліції "Рамштайн" зробили заяву щодо підтримки України

14:11 Тимчасова непридатність без ВЛК — чи можливо це

14:08 США виділяє новий пакет допомоги для України на 500 млн доларів

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

13:59 Інвалідність одеських прокурорів — що виявила перевірка

13:52 У Києві посадовець вимагав гроші за розмитнення морепродуктів

13:41 Збільшилась кількість загиблих через масштабні пожежі у США

13:39 Українцям за кордоном обіцяють бронь від мобілізації — які умови

13:33 Приховав 25 мільйонів — НАЗК взялася за одеського депутата

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

8 січня 2025

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

06:20 Податки для ФОП у 2025 році — скільки доведеться платити

7 січня 2025

22:37 Китайський вірус в Одесі — чи бояться містяни локдауну

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

Text

13:00 Угорщина погрожує зірвати вступ України до ЄС — ефір День.LIVE

Text

12:34 Нардеп попередив про кризу через проблеми з бронюванням

Text

10:11 Нардеп розкрив причину перенесення візиту Келлога в Україну

Text

08:00 У Трампа заявили про терміни кінця війни, — ефір Ранок.LIVE

Text

06:15 Боєць заявив, що потрібні додаткові засоби для роботи по Шахедах

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

04:27 Новий глава КМВА є професійною людиною, — Вітренко

Text

03:42 Зупинку транспорту під час тривог у Києві скасують, — Вітренко

Text

00:09 Придністров'я боїться допомоги від Молдови та України, — Іоніце

8 січня 2025
Text

22:03 Демченко відповів, чи є загроза на білоруському кордоні

Text

19:00 Кадрові зміни та призначення Ткаченка — ефір Київський час

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла