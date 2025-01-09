Наталка Денисенко та Олена Світлицька похизувалися відпочинком у Буковелі - фото, відео

Наталка Денисенко та Олена Світлицька. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Українські акторки Наталка Денисенко та Олена Світлицька насолоджуються відпочинком у Буковелі. Зіркові подруги вирушили у зимову відпустку з дітьми.

У своєму Instagram Денисенко показала, як вони проводять час.

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Зірка серіалу "Кріпосна" та її кума на повну насолоджуються вікендом на гірсько-лижному курорті. У своїх соцмережах Денисенко показала, як вони із Світлицькою розслаблялися у СПА.

Денисенко та Світлицька у СПА. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Подруги-акторки посвітили стрункими фігурами в однакових купальниках у сауні, а потім поплавали у басейні під відкритим небом із видом на засніжені гори.

Наталка Денисенко та Олена Світлицька на відпочинку. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Також акторки влаштували веселі танці на терасі готелю. Світлицька та Денисенко станцювали із келихами шампанського в руках у пухнастих шубках.

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