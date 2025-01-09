Наталка Денисенко та Олена Світлицька похизувалися відпочинком у Буковелі - фото, відео

Денисенко та Світлицька похизувалися фігурами у Карпатах
Українські акторки Наталка Денисенко та Олена Світлицька насолоджуються відпочинком у Буковелі. Зіркові подруги вирушили у зимову відпустку з дітьми.
У своєму Instagram Денисенко показала, як вони проводять час.
Денисенко та Світлицька розважаються в Буковелі
Зірка серіалу "Кріпосна" та її кума на повну насолоджуються вікендом на гірсько-лижному курорті. У своїх соцмережах Денисенко показала, як вони із Світлицькою розслаблялися у СПА.
Подруги-акторки посвітили стрункими фігурами в однакових купальниках у сауні, а потім поплавали у басейні під відкритим небом із видом на засніжені гори.
Також акторки влаштували веселі танці на терасі готелю. Світлицька та Денисенко станцювали із келихами шампанського в руках у пухнастих шубках.
Раніше Аліна Гросу разом з чоловіком-росіянином показалася на відпочинку в Україні.
Також Анна Трінчер засвітила спіднє на зухвалих фото з Куршевелю.
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