Звезда "Ферзевого гамбита" Анна Тейлор Джой сыграла пышную свадьбу
Звезда "Ферзевого гамбита" Анна Тейлор Джой вышла замуж за музыканта Малкольма Макрейа. Пара сыграла роскошную свадьбу в Венеции со многими звездными гостями.
Об этом пишет Daily Mail .
Свадьба в венецианском стиле
27-летняя актриса Netflix выходила замуж в бежевом платье, на котором были изображены птицы и цветы, и в белой фате.
Сначала Анна в лодке приплыла в Венецианский палаццо, где ее собирали. Позже ее заметили на балконе в белом халате и с чашкой кофе. Когда актриса собралась и ее фотографировали на балконе уже в платье, стали прибывать звездные гости, также на лодках.
Также прибыл ее муж – 28-летний Малькольм, американский музыкант и актер. Известно, что Анна в основном живет в Лондоне, а Малькольм в США, однако они сохранили крепкие отношения.
На свадьбу пара пригласила более 150 гостей. Среди них модель Кара Делевинь, актеры Джулия Гарнер и Николас Холт.
Пока молодожены собирались, гости наслаждались шампанским у канала и палаццо. Однако это все, что смогли заснять папарацци, ведь сама церемония и празднование были закрыты.
Напомним, ранее мы писали, что Twitter звезды сериала "Ферзевый гамбит" был взломан.
Также мы сообщали, что Анна Тейлор Джой призналась, чего действительно хочет со своим любимым.