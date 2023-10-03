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Звезда "Ферзевого гамбита" Анна Тейлор Джой сыграла пышную свадьбу

3 октября 2023 10:20
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Звезда "Ферзевого гамбита" Анна Тейлор Джой сыграла пышную свадьбу
Анна Тейлор Джой на балконе в Венеции. Фото: Backgrid
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Звезда "Ферзевого гамбита" Анна Тейлор Джой вышла замуж за музыканта Малкольма Макрейа. Пара сыграла роскошную свадьбу в Венеции со многими звездными гостями.

Об этом пишет Daily Mail .

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27-летняя актриса Netflix выходила замуж в бежевом платье, на котором были изображены птицы и цветы, и в белой фате.

 

Анна Тейлор Джой прибыла в палаццо. Фото: Backgrid
Анна Тейлор Джой в палаццо перед свадьбой. Фото: Backgrid

Сначала Анна в лодке приплыла в Венецианский палаццо, где ее собирали. Позже ее заметили на балконе в белом халате и с чашкой кофе. Когда актриса собралась и ее фотографировали на балконе уже в платье, стали прибывать звездные гости, также на лодках.

Также прибыл ее муж – 28-летний Малькольм, американский музыкант и актер. Известно, что Анна в основном живет в Лондоне, а Малькольм в США, однако они сохранили крепкие отношения.

 

Анна Тейлор Джой и ее муж Малкольм Макрей. Фото: Shutterstock

На свадьбу пара пригласила более 150 гостей. Среди них модель Кара Делевинь, актеры Джулия Гарнер и Николас Холт.

 

Кара Делевинь на свадьбе. Фото: Backgrid
Фото: Backgrid Джулия Гарнер на свадьбе. Фото: Backgrid
Николас Холт с женой на свадьбе. Фото: Backgrid

Пока молодожены собирались, гости наслаждались шампанским у канала и палаццо. Однако это все, что смогли заснять папарацци, ведь сама церемония и празднование были закрыты.

Напомним, ранее мы писали, что Twitter звезды сериала "Ферзевый гамбит" был взломан.

Также мы сообщали, что Анна Тейлор Джой призналась, чего действительно хочет со своим любимым.

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