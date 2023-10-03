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Зірка "Ферзевого гамбіту" Анна Тейлор Джой зіграла пишне весілля

3 жовтня 2023 10:20
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Зірка "Ферзевого гамбіту" Анна Тейлор Джой зіграла пишне весілля
Анна Тейлор Джой на балконі у Венеції. Фото: Backgrid
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Зірка "Ферзевого гамбіту" Анна Тейлор Джой одружилася з музикантом Малкольмом Макрейом. Пара зіграла роскішне весілля у венеції з багатьма зірковими гостями. 

Про це пише Daily Mail.

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27-річна актриса Netflix виходила заміж у бежевій сукні, на якій були зображені пташки та квіти, і у білій фаті. 

 

Анна Тейлор Джой прибула у палаццо. Фото: Backgrid
Анна Тейлор Джой у палаццо перед весіллям. Фото: Backgrid

Спочатку Анна у човні припливла до Венеціанського палаццо, де її збирали. Пізніше її помітили на балконі у білому халаті і з горнятком кави. Коли акторка зібралася і її фотографували на балконі вже у сукні, почали прибувати зіркові гості, також на човнах. 

Також прибув її чоловік — 28-річний Малькольм, американський музикант і актор. Відомо, що Анна здебільшого живе в Лондоні, а Малькольм в США, проте вони зберегли міцні стосунки.

 

Анна Тейлор Джой і її чоловік Малкольм Макрей. Фото: Shutterstock

На весілля пара запросила більше ніж 150 гостей. Серед них модель Кара Делевінь, актори Джулія Гарнер і Ніколас Холт. 

 

Кара Делевінь на весіллі. Фото: Backgrid
Фото: BackgridДжулія Гарнер на весіллі. Фото: Backgrid
Ніколас Холт з дружиною на весіллі. Фото: Backgrid

Поки молодята збиралися, гості насолоджувалися шампанським біля каналу та у палаццо. Проте, це все, що змогли засняти папарацці, адже сама церемонія та святкування були закриті.

Нагадаємо,  раніше ми писали, що Twitter зірки серіалу "Ферзевий гамбіт" було зламано. 

Також ми повідомляли, що Анна Тейлор Джой зізналась, чого насправді хоче зі своїм коханим.

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