Зірка "Ферзевого гамбіту" Анна Тейлор Джой зіграла пишне весілля

Анна Тейлор Джой на балконі у Венеції. Фото: Backgrid

Зірка "Ферзевого гамбіту" Анна Тейлор Джой одружилася з музикантом Малкольмом Макрейом. Пара зіграла роскішне весілля у венеції з багатьма зірковими гостями.

Про це пише Daily Mail.

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Анна Тейлор Джой прибула у палаццо. Фото: Backgrid

Анна Тейлор Джой у палаццо перед весіллям. Фото: Backgrid

Спочатку Анна у човні припливла до Венеціанського палаццо, де її збирали. Пізніше її помітили на балконі у білому халаті і з горнятком кави. Коли акторка зібралася і її фотографували на балконі вже у сукні, почали прибувати зіркові гості, також на човнах.

Також прибув її чоловік — 28-річний Малькольм, американський музикант і актор. Відомо, що Анна здебільшого живе в Лондоні, а Малькольм в США, проте вони зберегли міцні стосунки.

Анна Тейлор Джой і її чоловік Малкольм Макрей. Фото: Shutterstock

На весілля пара запросила більше ніж 150 гостей. Серед них модель Кара Делевінь, актори Джулія Гарнер і Ніколас Холт.

Кара Делевінь на весіллі. Фото: Backgrid

Фото: BackgridДжулія Гарнер на весіллі. Фото: Backgrid

Ніколас Холт з дружиною на весіллі. Фото: Backgrid

Поки молодята збиралися, гості насолоджувалися шампанським біля каналу та у палаццо. Проте, це все, що змогли засняти папарацці, адже сама церемонія та святкування були закриті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Twitter зірки серіалу "Ферзевий гамбіт" було зламано.

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