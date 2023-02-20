Голливудская актриса Ребел Уилсон обручилась со своей девушкой

Голливудская актриса Ребел Уилсон

Голливудская актриса Ребел Уилсон в прошлом году впервые стала матерью. Вместе со своей партнершей, дизайнером Рамоной Агрумой, киноактриса воспитывает дочь.

В своем Instagram 42-летняя Уилсон сообщила, что они с любимой женщиной помолвлены.

Подробности

Киноактриса устроила сюрприз Рамони и сделала ей предложение в одном из самых романтичных мест, парке развлечений Диснейленде.

"Мы сказали: "Да!". Спасибо Tiffany за потрясающее кольцо, Бобу Игеру и невероятной команде Диснейленда за подготовку этого волшебного сюрприза", — написала Уилсон.

Отметим, что о рождении дочери Ройз, появившейся на свет благодаря суррогатной матери, Ребел объявила в ноябре прошлого года. Уилсон выразила благодарность своей суррогатной матери: "Я даже не могу описать свою любовь к ней, она прекрасное чудо".

Ребел Уилсон — австралийская актриса, сценарист и продюсер. Начала свою карьеру с участия в австралийских комедийных шоу, а затем дебютировала в США ролью в фильме "Подружки невесты" (2011). Настоящий прорыв актрисы произошел после роли в романтических комедиях "Идеальный голос" и "Холостячки".

Напомним, ранее мы писали, что дочери Эминема, блогеру Хейли Джейд Скотт, сделали предложение руки и сердца. Также мы рассказывали, что шоувумен Екатерина Осадчая чувственно поздравила телеведущего Юрия Горбунова с шестой годовщиной брака.