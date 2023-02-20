Голлівудська акторка Ребел Вілсон заручилася зі своєю дівчиною

Зірка фільму "Відчайдушні шахрайки" Ребел Вілсон заручилася зі своєю дівчиною
Голлівудська акторка Ребел Вілсон минулого року вперше стала матір’ю. Разом зі своєю партнеркою, дизайнеркою Рамоною Агрумою, кіноакторка виховує доньку.
У своєму Instagram 42-річна Вілсон повідомила, що вони з коханою жінкою заручені.
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Деталі
Кіноакторка влаштувала сюрприз Рамоні та зробила їй пропозицію в одному з найромантичніших місць, парку розваг Діснейленді.
"Ми сказали: "Так!". Дякую Tiffany за приголомшливу обручку, Бобу Ігеру та неймовірній команді Діснейленду за підготовку цього чарівного сюрпризу", — написала Вілсон.
Відзначимо, що про народження доньки Ройз, яка з'явилася на світ завдяки сурогатній матері, Ребел оголосила у листопаді минулого року. Вілсон висловила подяку своїй сурогатній матері: "Я навіть не можу описати свою любов до неї, вона прекрасне диво".
Ребел Вілсон — австралійська акторка, сценаристка та продюсерка. Почала свою кар'єру з участі в австралійських комедійних шоу, а потім дебютувала в США роллю у фільмі "Подружки нареченої" (2011). Справжній прорив акторки відбувся після ролі в романтичних комедіях "Ідеальний голос" та "Холостячки".
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