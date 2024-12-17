Матильда Джерф попала в громкий скандал — девушка жестоко относилась к своим работникам.

Блогер Матильда Джерф. Фото: instagram.com/matildadjerf/

Одна из известнейших мировых блогеров Матильда Джерф попала в громкий скандал. Бывшие сотрудники ее бренда пожаловались на абьюзивное отношение девушки.

Об этом рассказала украинский блогер Таня Бобрикова в TikTok.

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Матильда Джерф очень популярна в интернете. Она успела стать иконой скандинавского стиля в соцсетях. Миллионы девушек приносят ее фото своим парикмахерам и просят сделать такую же челку.

Блогер транслирует в соцсетях доброту и призывает подписчиков беречь ментальное здоровье.

Матильда создала успешный бренд одежды Djerf Avenue. Блогер создавала одежду для девушек всех форм и пропагандировала идеи бодипозитива и сестринства между женщинами.

Модель Гейли Бибер сделала ее лицом рекламной кампании блесков Rhode, и бренд Матильды стал продвигаться еще быстрее.

Впрочем, шведское издание опубликовало статью, в которой 11 бывших сотрудников Djerf Avenue обвинили Матильду в буллинге, жестокости, давлении и двойных стандартах.

Один из рабочих тайно рассказал, что у Матильды был собственный туалет, которым было запрещено пользоваться работникам. Однако однажды табличка с просьбой не заходить упала, и одна из новых работниц воспользовалась туалетом Матильды. Блогер разозлилась и заставила девушку отмыть ее личный туалет.

В статье утверждается, что Матильду боялись все работники Djerf Avenue, ведь ее поведение было непредсказуемым.

Она также обидела пышнотелую девушку. Во время кастинга Матильда назвала одну из моделей Plus Size "слишком толстой" для фото.

Такой громкий скандал в Швеции может оставить девушку без работы, ведь речь идет об уважении к человеческому достоинству, которое больше всего ценят в Европе.

Блогер прокомментировала обвинения в соцсетях.

"Я очень серьезно отношусь к этим обвинениям, и если мои действия заставили кого-то почувствовать, что с ним плохо обращались, я искренне извиняюсь. Инклюзия является одной из моих основных ценностей и основой всего, что я построил в Djerf Avenue. Я глубоко ценю каждого, кто представляет нас, и хочу, чтобы они всегда чувствовали, что их ценят, вовлекают и поддерживают. Если кто-то чувствовал себя иначе, я искренне извиняюсь", — написала она.

Напомним, в Варшаве задержали TikTok-блогера Владислава Олийниченко по прозвищу Crawly и депортировали его обратно в Украину. А также беглый блогер Александр Волошин похвастался роскошной виллой на Бали.