Матильда Джерф втрапила у гучний скандал — дівчина жорстоко ставилася до своїх працівників

Блогерка Матильда Джерф. Фото: instagram.com/matildadjerf/

Одна із найвідоміших світових блогерок Матильда Джерф втрапила в гучний скандал. Колишні співробітники її бренду поскаржилися на аб'юзивне ставлення дівчини.

Про це розповіла українська блогерка Таня Бобрикова в TikTok.

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Матильда Джерф може залишитись без роботи

Матильда Джерф є дуже популярною в інтернеті. Вона встигла стати іконою скандинавського стилю в соцмережах. Мільйони дівчат приносять її фото своїм перукарям та просять зробити такий самий чубчик.

Блогерка транслює у соцмережах доброту та закликає підписників берегти ментальне здоров'я.

Матильда створила власний бренду одягу Djerf Avenue, який мав неабиякий успіх. Блогерка створювала одяг для дівчат усіх форм і пропагувала ідеї бодіпозитиву та сестринства між жінками.

Модель Гейлі Бібер зробила її обличчям рекламної кампанії блисків Rhode, і бренд Матильди став просуватись ще швидше.

Втім, шведське видання опублікувало статтю, в якій 11 колишніх співробітників Djerf Avenue звинуватили Матильду в булінгу, жорстокості, тиску та подвійних стандартах.

Один із робітників таємно розповів, що в Матильди був власний туалет, яким було заборонено користуватися працівникам. Проте одного разу табличка із проханням не заходити впала, і одні з нових працівниць скористалась вбиральнею Матильди. Блогерка розізлилась та змусила дівчину відмити її особистий туалет.

У статті стверджується, що Матильду боялися усі працівники Djerf Avenue, адже її поведінка була непередбачуваною.

Вона також образила пишнотілу дівчину. Під час кастингу Матильда назвала одну із моделей Plus Size "занадто товстою" для фото.

Такий гучний скандал у Швеції може залишити дівчину без роботи, адже мова йде про повагу до людської гідності, яку найбільше цінують у Європі.

Блогерка прокоментувала звинувачення в соцмережах.

"Я дуже серйозно ставлюся до цих звинувачень, і якщо мої дії змусили когось відчути, що з ним погано поводилися, я щиро перепрошую. Інклюзія є однією з моїх основних цінностей і основою всього, що я побудував у Djerf Avenue. Я глибоко ціную кожного, хто представляє нас, і прагну, щоб вони завжди відчували, що їх цінують, залучають і підтримують. Якщо хтось відчував себе інакше, я щиро перепрошую", — написала вона.

Нагадаємо, у Варшаві затримали TikTok-блогера Владислава Олійниченка на прізвисько Crawly та депортували його назад до України. А також блогер-втікач Олександр Волошин похвалився розкішною віллою на Балі.