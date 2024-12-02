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Звезда "Холостяка" похвасталась похудением после двух родов

2 декабря 2024 21:55
Мария Покровская - Редактор
Александра Шульгина ошеломила фигурой после двух родов - видео
Александра Шульгина. Фото: instagram.com/alessandra_shulgina
Мария Покровская - Редактор

Победительница первого сезона шоу "Холостяк" Александра Шульгина похвасталась подтянутой фигурой после вторых родов. Знаменитость поведала, как ей это удалось.

Видео с результатом похудения Александра поделилась в Instagram.

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Год назад блоггерша стала мамой во второй раз. Через короткое время звездная мамочка уже могла похвастаться подтянутой фигурой.

Как поделилась Александра, залогом красоты ее тела есть правильное питание, а также ментальное здоровье. Чтобы гармонизировать свое состояние и достичь результата, она занимается медитациями и следит за рационом.

"Я по второму образованию — диетолог, что помогло мне с помощью питания привести свое тело в норму после двух беременностей. Но! Если в твоей голове бардак, то и питание не поможет. Поэтому важно соединить душу с телом. Мне в этом помогают — медитации", — поделилась Александра.

Ранее жена Жени Кота показала, как тренируется с четырехмесячной дочерью.

Также мы писали, что певица Lizzo похвасталась результатами своего похудения.

шоу Холостяк соцсети похудение тело роды

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