Олександра Шульгіна приголомшила фігурою після двох пологів - відео

Олександра Шульгіна. Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Переможниця першого сезону шоу "Холостяк" Олександра Шульгіна похизувалася підтягнутою фігурою після других пологів. Знаменитість розповіла, як їй це вдалося.

Відео з результатом схуднення Олександра поділилася в Instagram.

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Рік тому блогерка стала мамою вдруге. Через короткий час зіркова матуся вже могла похизуватися підтягнутою фігурою.

Як поділилася Олександра, запорукою краси її тіла є правильне харчування, а також ментальне здоров'я. Аби гармонізувати свій стан та досягнути результату, вона займається медитаціями та слідкує за своїм раціоном.

"Я за другою освітою — дієтолог, що допомогло мені за допомогою харчування привести своє тіло в норму після двох вагітностей. Але! Якщо у твоїй голові бардак, то й харчування не допоможе. Тому важливо поєднати душу з тілом. Мені в цьому допомагають — медитації", — поділилася Олександра.

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