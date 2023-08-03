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Звезда "Холостяка" и известные блогеры поздравили Зинченко и Седан с рождением дочери

3 августа 2023 07:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Звезда "Холостяка" и известные блогеры поздравили Зинченко и Седан с рождением дочери
Футболист Александр Зинченко и спортивная журналистка Влада Седан. Фото: Instagram/zinchenko
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко и спортивная журналистка Влада Седан во второй раз стали родителями. У звездной пары родилась дочь. Одними из первых Александра и Владу поздравили представители украинского шоу-бизнеса.

Соответствующая публикация доступна в социальных сетях Зинченко и Седан.

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И снова девочка

26-летний футболист опубликовал серию фотографий, на которые он целует любимую жену и ручку маленькой дочери. Зинченко сообщил, что маленькая красавица родилась в среду, 2 августа.

"Поздравляем в этот мир, наша принцесса", — лаконично подписал пост Зинченко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan)

Первыми в комментариях звездную пару поздравили телеведущий Григорий Решетник, блогеры Рамина Эсхакзай, Даша Квиткова, Игорь Лаченков, а также менеджмент футбольных клубов "Арсенал" и "Шахтер".

Лайки же поставили певец Михаил Хома (DZIDZIO), шоумен Слава Демин, муж певицы Анны Тринчер, блогер Александр Волошин, певец Вадим Олейник и другие звезды.

"Это невероятное счастье! Самые искренние поздравления прекрасной семье! Будьте счастливы и любимы", — написал Решетник.

Первые поздрравления. Скриншот: Instagram/zinchenko

Отметим, что Александр и Влада воспитывают дочь Еву, родившуюся в 2021 году. У маленькой девочки уже даже есть свой аккаунт в Instagram. Звездная пара публично объявила о своих отношениях в 2019 году. Предложение своей любимой Зинченко сделал на поле НСК "Олимпийский". Свадьбу пара сыграла дважды: в Великобритании и Украине.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alex Zinchenko (@zinchenko)

Напомним, ранее мы писали, что главный тренер "канониров" Микель Артета подтвердил, что Александр Зинченко снова испытывает проблемы. Также мы рассказывали, что американская актриса Линдси Лохан впервые стала мамой.

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