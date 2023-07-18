Ліндсі Лохан вперше стала мамою

Акторка Ліндсі Лохан. Фото: instagram.com/lindsaylohan/

Акторка Ліндсей Лохан народила первістка. Батько хлопчика — її чоловік, фінансит Бадер Шаммас.

Про це пише Daily Mail.

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37-річна зірка, яка вийшла заміж за Шаммаса в 2022 році, назвала свого сина Луаї. Сім’я в захваті від поповнення. Про це повідомив представник зірки.

Дитина народилася в Дубаї, де живе пара. Луай — це арабське ім’я, яке означає "щит або захисник". Члени сім'ї Ліндсі незабаром поїдуть до Дубая, щоб зустрітися з хлопчиком.

Ліндсей стрімко прославилася своїми ролями в таких фільмах, як "Пастка для батьків", "Чумова п’ятниця" та "Злі дівчата". Вона пережила боротьу із залежностями та проблеми зі своїми батьками, Майклом та Діною Лохан.

Однак зірка змогла самостійно змінити своє життя після багатьох років драм та реабілітаційних закладів.

Нагадаємо, Ліндсі Лохан показала підписникам, як облаштувала дитячу кімнату.

Раніше стало відомо, як Ліндсі Лохан повертатиметься до зйомок фільмів після пологів.