Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Ліндсі Лохан вперше стала мамою arrow

Ліндсі Лохан вперше стала мамою

18 липня 2023 10:25
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ліндсі Лохан вперше стала мамою
Акторка Ліндсі Лохан. Фото: instagram.com/lindsaylohan/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Ліндсей Лохан народила первістка. Батько хлопчика — її чоловік, фінансит Бадер Шаммас.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Новоспечена мама

37-річна зірка, яка вийшла заміж за Шаммаса в 2022 році, назвала свого сина Луаї. Сім’я в захваті від поповнення. Про це повідомив представник зірки.

Дитина народилася в Дубаї, де живе пара. Луай — це арабське ім’я, яке означає "щит або захисник". Члени сім'ї Ліндсі незабаром поїдуть до Дубая, щоб зустрітися з хлопчиком.

Ліндсей стрімко прославилася своїми ролями в таких фільмах, як "Пастка для батьків", "Чумова п’ятниця" та "Злі дівчата". Вона пережила боротьу із залежностями та проблеми зі своїми батьками, Майклом та Діною Лохан.

Однак зірка змогла самостійно змінити своє життя після багатьох років драм та реабілітаційних закладів.

Нагадаємо, Ліндсі Лохан показала підписникам, як облаштувала дитячу кімнату.

Раніше стало відомо, як Ліндсі Лохан повертатиметься до зйомок фільмів після пологів. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз